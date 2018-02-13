Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд Лиги чемпионов. Еще ни одному игроку не удавалось забить 9 голов в своих первых 9 матчах Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду в своих первых девяти встречах не забил ни разу, а Лионель Месси отличился лишь два раза.

Кейн сократил отставание в счете, забив «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Соккер.ру ведет трансляцию этого поединка.

Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»