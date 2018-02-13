Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд Лиги чемпионов. Еще ни одному игроку не удавалось забить 9 голов в своих первых 9 матчах Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду в своих первых девяти встречах не забил ни разу, а Лионель Месси отличился лишь два раза.
Кейн сократил отставание в счете, забив «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Соккер.ру ведет трансляцию этого поединка.
в Лондоне продолжишь счеты свои
в Лондоне продолжишь счеты свои
а забей еще тот головой...эххх((
а забей еще тот головой...эххх((
Да и ныряльщик знатный, тут тоже Месси и Роналду отдыхают. Аха-ха)
Да и ныряльщик знатный, тут тоже Месси и Роналду отдыхают. Аха-ха)