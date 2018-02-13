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Харри Кейн установил рекорд Лиги чемпионов

вчера, 23:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд Лиги чемпионов. Еще ни одному игроку не удавалось забить 9 голов в своих первых 9 матчах Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду в своих первых девяти встречах не забил ни разу, а Лионель Месси отличился лишь два раза.

Кейн сократил отставание в счете, забив «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Соккер.ру ведет трансляцию этого поединка.

Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответил juvenale
сегодня в 01:41
juvenale:
да забей игуаин в пустые,пеналь,и забей мандукич головой тебе бы считать уже не пришлось
молодец, что зато сам все посчитал.
в Лондоне продолжишь счеты свои
Crooclin
Crooclin ответил juvenale
сегодня в 01:16
juvenale:
мда вот такое дерево ставит рекорды
Киянка прям) Такое даже Буратино не снилось)
juvenale
juvenale ответил cannongun
сегодня в 01:15
cannongun:
красавела наше бревнышко!)) а забей еще тот головой...эххх((
да забей игуаин в пустые,пеналь,и забей мандукич головой тебе бы считать уже не пришлось
Crooclin
Crooclin ответил 4ever Ars
сегодня в 01:15
4ever Ars:
Почему бы и нет? Вполне реально побить.
Еркебулан?)
juvenale
juvenale
сегодня в 01:14
мда вот такое дерево ставит рекорды
Gahi
Gahi
сегодня в 00:59
Тоттенхэм выстоял и не проиграл а Ювентус ещё раз показал всем что вся проблема в команде потеря духа победителя в Л/Ч.
4ever Ars
4ever Ars ответил ЮЗИК
сегодня в 00:27
ЮЗИК:
Такой рекорд не скоро побьют, просто некому
Почему бы и нет? Вполне реально побить.
Red_team
Red_team
сегодня в 00:25
Гарри, давай десятый в 9-ти в ворота Юве, время еще есть
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:24
Такой рекорд не скоро побьют, просто некому
3uJI
3uJI
сегодня в 00:15
Хороший матч!
cannongun
cannongun
сегодня в 00:03
красавела наше бревнышко!))
а забей еще тот головой...эххх((
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:03
молодца
lexatver
lexatver ответил Gorbuncov
вчера в 23:59
Gorbuncov:
Повезло Тоттенхему. Кейн сейчас реально лучший ЦН планеты.
в матче с МС это было отчетливо видно )) а если серьезно, то да отличный нап!
Sully
Sully
вчера в 23:56
классный нап, летом Шпоры походу продадут Кейна за пол лярда евро в Реал))
alexov222
alexov222
вчера в 23:46
КЕЙН НАШ! ))
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 23:44
Всё очень просто. Роналду и Месси два распиаренных игрочишки. Кейн лучше.
Да и ныряльщик знатный, тут тоже Месси и Роналду отдыхают. Аха-ха)
Gorbuncov
Gorbuncov
вчера в 23:43
Повезло Тоттенхему. Кейн сейчас реально лучший ЦН планеты.
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