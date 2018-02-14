Маркиньос: «Неймар справится с давлением на „Бернабеу“»

Защитник ПСЖ Маркиньос верит, что его команда сумеет справиться с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а на Неймара не повлияет возвращение в Испанию:

«Неймар из тех, кто умеет контролировать свои эмоции и справляться с давлением. Он постоянно это доказывает. Это игрок с характером, а свои слова он подтверждает на поле. В Париже Неймар великолепен».

Встреча состоится 14 февраля в 22:45 по московскому времени.