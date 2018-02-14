  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.33.83.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.23.352.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Маркиньос: «Неймар справится с давлением на „Бернабеу“»

сегодня, 08:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Защитник ПСЖ Маркиньос верит, что его команда сумеет справиться с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а на Неймара не повлияет возвращение в Испанию:

«Неймар из тех, кто умеет контролировать свои эмоции и справляться с давлением. Он постоянно это доказывает. Это игрок с характером, а свои слова он подтверждает на поле. В Париже Неймар великолепен».

Встреча состоится 14 февраля в 22:45 по московскому времени.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Перин: «Буффон - номер один для сборной Италии»
Сегодня, 13:53 0
На ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тыс. мексиканских болельщиков
Сегодня, 13:39 2
Кристанте: «„Аталанта“ не боится „Боруссию“»
Сегодня, 13:28 1
Джейми Реднапп считает, что Погба засияет под руководством Гвардиолы
Сегодня, 12:47 8
Батлэнд намерен остаться в «Сток Сити»
Сегодня, 12:10 2
Клопп: «Я не принял еще окончательного решения о том, кто будет основным вратарем команды»
Сегодня, 11:55 3
Обсудить
Все комментарии
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 10:51
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 09:52
    а какой давлении идет речь ?

    Неймар уже играл в этом стадионе. И у него были победы в составе Барсы против РМ на этом стадионе причем один из них с крупным счетом.
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 08:50
    Да ладно,у Мадрида адекватные фаны,что там на него будет давить? Давить будет весь Реал!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:45
    Если налоговая перед матчем не допросит будет все в порядке.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100