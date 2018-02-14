Посол Египта: «Нашу команду будут встречать с гостеприимством в любом городе России»

Посол Египта Ихаб Наср рассказал, почему федерация футбола страны выбрала базу в Грозном.



«Мне очень приятно, что Египет попал на чемпионат мира по футболу. Я вижу, сколько сил Россия вкладывает в организацию этого турнира.



Что касается выбора нашей тренировочной базы, могу сказать, что решение принималось на основании нескольких критериев. Это – атмосфера, климат, расположение и т.д. Поэтому федерация футбола учла все нюансы и выбрала базу в Грозном. Уверен, что нашу команду будут встречать с гостеприимством в любом городе России».