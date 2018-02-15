Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери, несмотря на поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3), остался доволен выступлением своей команды:

«Мы провели хороший матч, очень хороший матч, и заслуживали большего. Прямо сейчас я настроен оптимистично относительно ответной игры. Учитывая то, как мы временами смотрелись сегодня на поле, шансы на выход в следующий раунд сохраняются. Итоговый счёт 3:1, но он не отражает того, что происходило на поле.

Возможно, мы были недостаточно хороши в завершении атак. Исход матча решили мелочи.

Я уверен в нашей команде. В целом мы сыграли здорово. У нас были возможности добиться лучшего результата, мы создавали моменты. „Реал“ не контролировал ход матча, и знал, что может забить с помощью контратаки, только это им и удалось. ПСЖ был очень хорош, когда „Реал“ забил второй мяч. Это повлияло на нашу игру.

Сейчас я думаю о том, что у нас будут шансы взять реванш дома, перед нашими трибунами. Мы можем совершить камбэк».