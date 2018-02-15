Зидан: «„Реал“ был хорош на протяжении всего матча и заслужил эту победу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги первого домашнего матча против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1):

«„Реал“ хорошо играл на протяжении всего матча. Мы высоко прессинговали и продолжали гнуть свою линию даже тогда, когда они вышли вперёд. Это была заслуженная победа. Нелегко повторять каждый день одно и то же, но Роналду продолжает делать потрясающие вещи.

Это была отличная победа, но мы понимаем, что впереди ещё один матч, и он будет очень сложным. В прошлом году мы на себе почувствовали, что на выезде с твоей командой может произойти всё что угодно.

Болельщики сыграли сегодня решающую роль. Они не сбавляли обороты даже при 0:1 и продолжали нас поддерживать.

Мы довольны тем, чего добились сегодня, это были невероятные 90 минут, которые мы провели интенсивно и агрессивно против очень серьёзного соперника. Лига чемпионов важна для „Реала“. Порадуемся сегодняшнему результату и будем думать об ответной игре».