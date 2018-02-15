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Гендир «Тосно»: «Условия контракта с Погребняком согласованы»

вчера, 17:13

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк находится в расположении «Тосно» и уже совсем скоро подпишет со своим новым клубом контракт. Об этом сообщил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко:

«Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор „Тосно“, на котором Павел будет присутствовать. Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт».

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один.

Напомним, что 34-летний футболист покинул ряды «бело-голубых» после скандала, случившегося, когда Погребняк самовольно улетел в Турин, тогда как его команда проводила очередной матч чемпионата России.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:10
нападающий......смешно звучит))) на кого это "бревно" нападало сидя весь сезон на скамейке запасных?!? )))
Doping87
Doping87
вчера в 20:38
Было страшно за Тосно, теперь ещё страшнее... Павлик знатный лифтёр.
SHMEL
SHMEL ответил морозз
вчера в 20:37
морозз:
Походу Зенит лоханулся, плохо сработали и не смогли перехватить у Тосно сильного футболиста!
На Пашку денег не хватило...
Kerri
Kerri
вчера в 19:18
Там ему самое место!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:15
Русские не СдаюТСЯ Дерзай ПАША, ДЕРЗАЙ....))
Polilux
Polilux
вчера в 19:13
Да условия-то давно известны!!! Зарплата-побольше,треники игроку-покрепче,лавку запасных-пошире,да одеяло потеплее!!!
Сергей Шабцов
Сергей Шабцов
вчера в 19:07
ужасающее кадровое решение
spartak never die
spartak never die
вчера в 18:47
Тосно вроде как совсем недавно милостыню просило и тут бац подписывают суперзвезду)
Хитрый ход,чтоб трансфер не сорвался)))
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:45
Ошибку Тосно сделало и большую, футболист Погребняк кончился уже давно.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:44
"Бизнесмены" скинулись на зарплату Погребняку)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:34
Недолго пиявка голодала!!!
морозз
морозз
вчера в 18:23
Походу Зенит лоханулся, плохо сработали и не смогли перехватить у Тосно сильного футболиста!
Parovoznik
Parovoznik ответил SHMEL
вчера в 18:21
SHMEL:
При отсутствии денег и Погребняк сгодится...На безрыбье,как говорится и рыбу....раком
...Поржал! )))))
Про рыбу раком надобно бы запомнить! )))
fczpkossidspb
fczpkossidspb
вчера в 18:21
Вернулся,практически!!!) Великий По! Красава,кучу голов тебе!!!
Parovoznik
Parovoznik ответил lobsterdam
вчера в 18:20
lobsterdam:
непотопляемый чувак... только выгнали, а он - вот он в другом месте объявился!
...ты его в дверь, а он - в окно! ))
за
за
вчера в 18:15
открывает мебельную фабрику под Питером.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 18:14
Сбитый летчик! Свое отходил.
truffagldino
truffagldino
вчера в 18:13
На сборах пахать надо а не присутствовать.
Dominators
Dominators ответил lobsterdam
вчера в 18:13
lobsterdam:
разорить может нищий клуб?
Что там разорять , последнее заберет , закидает жалобами в РФС , затаскает по судам и вытрепит людям все нервы . Мой клуб всю жизнь нищий , видели такого плана кадров . Одни хлопоты и нервотрепка .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:11
"Тосно", ты зачем это сделало?
lobsterdam
lobsterdam ответил Dominators
вчера в 18:07
Dominators:
Искренне соболезную ФК Тосно .
разорить может нищий клуб?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:06
непотопляемый чувак... только выгнали, а он - вот он в другом месте объявился!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:55
Последнее пристанище атлета! :)
Dominators
Dominators
вчера в 17:52
Искренне соболезную ФК Тосно .
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:49
При отсутствии денег и Погребняк сгодится...На безрыбье,как говорится и рыбу....раком
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 17:49
Кстати, если в контракте стоит пункт о штрафе погреба в 20 млн евро, то с какого перепугу этот пункт не должен выполняться?
Надо штрафовать эту мразь по полной, а адвокаты евоные пущай с погреба последние трусы снимают.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
вчера в 17:47
Мда, Тосно свинью подкинули
Во всех смыслах
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 17:46
Странные чувачки в Тосно рулят. Берут 62о-игрочишку погреба в состав и рассчитывают что теперь вся команда не обгадится? Прямой путь в пердив. С ублюдком погребом это выбор конкретный. Пердив и никаких возражений.
Не так много у команды было фанатов, а с ублюдком в составе последние плевать в команду станут.
Parovoznik
Parovoznik ответил ziborock
вчера в 17:45
ziborock:
Вляпалось Тосно!
Похоже на то!
ziborock
ziborock
вчера в 17:38
Вляпалось Тосно!
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