Гендир «Тосно»: «Условия контракта с Погребняком согласованы»

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк находится в расположении «Тосно» и уже совсем скоро подпишет со своим новым клубом контракт. Об этом сообщил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко:

«Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор „Тосно“, на котором Павел будет присутствовать. Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт».

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один.

Напомним, что 34-летний футболист покинул ряды «бело-голубых» после скандала, случившегося, когда Погребняк самовольно улетел в Турин, тогда как его команда проводила очередной матч чемпионата России.