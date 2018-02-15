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Зарплата Погребняка в «Тосно» понизится в 10 раз

вчера, 19:24

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк совсем скоро заключит контракт с «Тосно». Генеральный директор команды из одноименного города Вячеслав Матюшенко отмечал, что 34-летнего футболиста не интересуют деньги, а сегодня функционер сообщил, что Погребняк пошел на значительное понижение зарплаты:

«Завтра Павел должен прилететь на сбор в Турцию. Думаю, уже тогда подпишем контракт до конца этого сезона. До 31 мая. А дальше уже будет видно.

Павел провел у нас на сборе три матча. Выглядел неплохо. Он играет в такой силовой манере, в какой действовал у нас Заболотный. Мы в принципе искали такого нападающего. Павел трудолюбивый, воспитанный человек. А еще и мотивированный. Раз он пошел на наши условия, значит на первом месте у него стоит футбол.

Во сколько раз понизилась его зарплата, если сравнивать с его контрактом в „Динамо“? Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в „Динамо“. У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона рублей в месяц».

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Все комментарии
Polilux
Polilux
вчера в 22:06
Всё по делу! 63 привыкла - полируй скамейку или будь бревном на поле! Сам расставь приоритеты!!!
Sem25
Sem25 ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:56
ROMA DROGBA:
Да пофиг. Все что недополучит с Динамо сдерет
Посмотрим. Не факт.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:15
показуха и только. Денжат уже срубил
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:22
Совсем зажрались "скромные деньги миллион рублей в месяц"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:17
Вместо дох...я будет получать просто много.
За адекватность
За адекватность ответил Parovoznik
вчера в 20:14
Parovoznik:
Полагаю, Погребняк сам должен доплачивать за выход на поле ((((
Классный коммент, жаль только 1 раз на руку нажать можно.
Parovoznik
Parovoznik
вчера в 20:11
Полагаю, Погребняк сам должен доплачивать за выход на поле ((((
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:04
Зато, скорее всего, играть будет.
loko7
loko7
вчера в 20:02
Скромные цифры - это 20 тыс рублей в месяц, а то и меньше.
Dominators
Dominators
вчера в 19:55
Там бонусов и подъемных мама не горюй . Обдерет Динамо и поимеет с Тосно .ПУСТЬ ТАМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТУТ В КОНТРАКТЕ ВНИЗУ МАЛЕНЬКИМИ БУКВАМИ .
008Maximus
008Maximus
вчера в 19:52
Интересно посмотреть это ошибка тосно или погребняк разозлился и выдаст такую игру что попадет в сборную россии. Хотя в рединге он уже на поле начинал чудить
juchok
juchok
вчера в 19:47
лям в месяц! вау, как мало!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:47
Без обид Павел, 50000 в месяц, остальное бонусами за забитые голы. На в 10 раз уменьшенную, можно было бы посадить 3-х мальчишек лет 19-ти, не думаю что КПД понизился.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:46
да ничего такого не случилось. Есть поле ( футбольное ) вот и жни голы с премиальными Паша дорогой...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 19:42
Да пофиг. Все что недополучит с Динамо сдерет
drug01
drug01
вчера в 19:40
Он должен еще сам платить чтобы поставили в состав на игру !
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 19:38
а что он хотел
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 19:36
Зато мячик погоняет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:34
повидимому будет играть отдалённо, при таком окладе. Включит матч Тосно и пару минут посмотрит.
Kumertau
Kumertau
вчера в 19:30
бедняга, на хлеб да на квар.плату только хватит
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