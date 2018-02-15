Зарплата Погребняка в «Тосно» понизится в 10 раз

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк совсем скоро заключит контракт с «Тосно». Генеральный директор команды из одноименного города Вячеслав Матюшенко отмечал, что 34-летнего футболиста не интересуют деньги, а сегодня функционер сообщил, что Погребняк пошел на значительное понижение зарплаты:

«Завтра Павел должен прилететь на сбор в Турцию. Думаю, уже тогда подпишем контракт до конца этого сезона. До 31 мая. А дальше уже будет видно.

Павел провел у нас на сборе три матча. Выглядел неплохо. Он играет в такой силовой манере, в какой действовал у нас Заболотный. Мы в принципе искали такого нападающего. Павел трудолюбивый, воспитанный человек. А еще и мотивированный. Раз он пошел на наши условия, значит на первом месте у него стоит футбол.

Во сколько раз понизилась его зарплата, если сравнивать с его контрактом в „Динамо“? Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в „Динамо“. У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона рублей в месяц».