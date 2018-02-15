Фарфан: «Сейчас я игрок „Локомотива“. Об остальном даже думать не хочу»

Еще до начала матча с «Ниццей» в рамках 1/16 финала Лиги Европы полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о своем желании остаться в составе «железнодорожников»:

«Не чувствую себя звездой. Чувствую только уровень „Локомотива“, благодаря которому мы находимся на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. Да, сейчас у меня чаще берут автографы и просят сфотографироваться. Это естественно, ведь по приезду в Москву меня никто особо не знал.

Что касается истекающего через четыре месяца контракта с клубом, то сейчас я игрок „Локомотива“. Об остальном даже думать не хочу. Мотивирует ли игра в Лиге чемпионов остаться в Москве? Каждый футболист мечтает о топ-турнирах. Мне приятно, что „Локо“ открыл для меня свои двери. Конечно, я хотел бы остаться в команде и сыграть с ней в Лиге чемпионов. Если говорить о том, что сколько ещё планирую выступать, то сколько угодно, пока организм позволяет».