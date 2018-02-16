Главный тренер «Ниццы»: «Я знал, что „Локомотив“ надо опасаться»

Наставник «Ниццы» Люсьен Фавр остался не в восторге от результата матча 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом», ведь «железнодорожники» перевернули ход игры в свою пользу:

«В первом тайме мы могли забить еще больше голов, имели хорошие моменты, но я знал, что эту команду надо опасаться. Кроме того, пенальти за минуту до перерыва выбил нас из колеи, как и красная карточка. Думаю, что в ответном матче будет нелегко, но надеемся на лучшее.

Было очень много тактических ошибок, а они не прощаются. „Локомотив“ хорошо играл в центре поля, этот соперник очень сильный, мы не смогли перебороть то волнение, которое было. Против „Локомотива“ нужно играть очень спокойно, а мы допускали много ошибок, но это спорт. Отойти от поражения тяжело, но у нас есть время, мы поработаем над своими ошибками».

Встреча закончилась победой «Локомотива» со счетом 3:2.