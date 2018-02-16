«Зенит» минимально уступил «Селтику»

«Зенит» проиграл «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Глазго, стадион «Селтик Парк»
«Селтик» - «Зенит» 1:0 (0:0)
Гол: МакГрегор 79.
«Селтик»: Де Врис, Лустиг, Тирни, Шимунович, Аэр, Браун, Куасси (Мусонда 73), МакГрегор, Нтчам, Форрест, Мусса Дембеле (Эдуард 84).
Главный тренер: Брендан Роджерс.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев (Краневиттер 63), Ерохин, Ригони (Дриусси 64), Кокорин, Заболотный.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Кузяев 35, Нтчам 57, Кришито 65, Куасси 73, Смольников 76, Паредес 83, Браун 83, Мусса Дембеле 84, Лустиг 85, Краневиттер 87.
Судья: Дамир Скомина.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».
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