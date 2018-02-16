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«Зенит» минимально уступил «Селтику»

сегодня, 00:55
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» проиграл «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Глазго, стадион «Селтик Парк»

«Селтик» - «Зенит» 1:0 (0:0)
Гол: МакГрегор 79.

«Селтик»: Де Врис, Лустиг, Тирни, Шимунович, Аэр, Браун, Куасси (Мусонда 73), МакГрегор, Нтчам, Форрест, Мусса Дембеле (Эдуард 84).
Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев (Краневиттер 63), Ерохин, Ригони (Дриусси 64), Кокорин, Заболотный.
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Кузяев 35, Нтчам 57, Кришито 65, Куасси 73, Смольников 76, Паредес 83, Браун 83, Мусса Дембеле 84, Лустиг 85, Краневиттер 87.

Судья: Дамир Скомина.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответил RDeanW
сегодня в 02:07
RDeanW:
неужели достойный креатив из питера? я уж думал помру, не увидев оригинального коммента от ваших фанов) заслуженный лайк за изобретательность (если ты, конечно, придумал)
Можно еще пошутить что Спартак=Наполи)
амурец
амурец
сегодня в 02:07
жаль, но ничего шансы у Зенита есть, удачи
Дракон1988
Дракон1988 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 02:06
ПерекатиПоле:
Супостаты. За народные деньги собрали под свои знамёна сборную Зулусии...
Народная команда за народные деньги воспитывает своих темнокожих воспитанников)))Всё нормально)
obana777
obana777
сегодня в 02:05
Даже к бабке не надо ходить, больше всех злорадствуют разные байкалы и им подобные, а потом перекладывают с больной головы на здоровую.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил cska.78
сегодня в 02:02
Супостаты. За народные деньги собрали под свои знамёна сборную Зулусии...
cska.78
cska.78 ответил Дракон1988
сегодня в 01:59
Дракон1988:
Поосторожней будь с обзывательствами Михаил)Так и бан схлопотать можно)Троллим все,но переходить на личности не стоит)Не в обиду замечание,не подумай.
Очень многие хряки переходят на оскорбления, а потом ревут, почему им бан!
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:59
Конор попробовал себя в боксе, теперь решил поиграть в футбол, даже гол забил
Байкал-38
Байкал-38 ответил Дракон1988
сегодня в 01:57
Дракон1988:
Сами думаю разберётесь))Я тут для мирных бесед,ну и немного для троллинга))) Чисто по себе могу сказать,имею один акк и большего мне и не надо))
Кстати разобрался, если слово не писать то появляется:
Показать (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)
Так, что прочитать можно оказывается!
А насчёт время провождения на сайте почти аналогичная история, узнать новости весело провести время, на личные оскорбления не перехожу, стараюсь умно подстегнуть, правда иногда попадал под бан и на час и на 6 часов, видать для профилактики! А ребята просто не имеют тормозов, но это уже их проблемы!
Kerri
Kerri
сегодня в 01:56
Дома придется постараться!
pachkevi4
pachkevi4
сегодня в 01:56
нечто убогое в исполнении зенита.Перспективы игрового просвета даже не маячат.
cska.78
cska.78 ответил Дракон1988
сегодня в 01:54
Стыдно за спартак :)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил pereletnii
сегодня в 01:54
Я не часто здесь бываю,сейчас в отпуске просто,так зачастил,а так в основном на Локомотивских ветках сижу,по этому может не замечал.
Charismatic
Charismatic ответил Байкал-38
сегодня в 01:54
Байкал-38:
У ЦСКА (дома) хорошие шансы пройти дальше, у Зенита (дома) неплохие, у Локо (дома) отличные, у Спартака (выезд) практический равны нулю! Угадайте кто больше всех злорадствует по поводу игры других! Тут даже к гадалке ходить не надо!
питерские. Тут даже к гадалке ходить не надо.
cska.78
cska.78 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 01:53
ПерекатиПоле:
Почему 4, если в спартаке 7 негров?
В тарасовке негров как грязи, 4 только во второй команде!
pereletnii
pereletnii ответил RDeanW
сегодня в 01:52
А ты типо в жюри такой важный да?)
Это достойно,это нет аххаха
Ваши шутки про бакланов наверное у тебя в топе))))
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska.78
сегодня в 01:52
cska.78:
Но прочитать же можно, если нажать на ПОКАЗАТЬ :)
Получается, что да! Я просто не знал этого, так как всегда слово писал! Беру свои слова обратно! Теперь буду знать!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:51
Чему?
cska.78
cska.78 ответил Байкал-38
сегодня в 01:51
Байкал-38:
Вот как выглядит если без слова! а я просто слова писал всегда! cska.78 Сегодня 06:45 ответ пользователю Дракон1988 (раскрыть) Показать (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)
Но прочитать же можно, если нажать на ПОКАЗАТЬ :)
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska.78
сегодня в 01:50
cska.78:
Фразу ты сам добавляешь, если нет, то просто скрыто сообщение, как под троллингом!
Вот как выглядит если без слова! а я просто слова писал всегда!
cska.78
Сегодня 06:45
ответ пользователю Дракон1988 (раскрыть)
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cska.78
cska.78 ответил Дракон1988
сегодня в 01:50
Дракон1988:
Собираюсь исправляться как видишь))
Исправляйся :)
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Саня Локомотив
сегодня в 01:50
Саня Локомотив:
Почему же Мы тогда силы к чемпионату не бережём?Вышли бы,слили по быстрому Ницце и спокойно Чемпионский титул взяли,без лишних напрягов...Честь Страны никто не отменял,по-этому и бились Наши Футболисты сегодня не только ради Нас-Паровозов,но и ради Нашей Страны!!!Как раз бы,в такой тяжёлый для России период,нужно показать себя Европе,Миру,что Мы есть и Мы сильны!!!Зачем вообще тогда я не понимаю пробиватся в еврокубки???Что бы слится и думать о чемпионате?Смысл тогда в чемпионате занимать высокие места,что бы выйти в Европу и слиться???Это замкнутый круг получается...Играть и выкладываться нужно в каждой игре,не зависимо от турнира!!!
Вам бы стоило поучиться у армейцев)))
Дракон1988
Дракон1988 ответил cska.78
сегодня в 01:50
cska.78:
Совсем пропал :)
Собираюсь исправляться как видишь))
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 01:49
ладно, не все так плохо, думаю даже спартак имеет шансы, может Атлеты расслабятся вдруг мясо пойдет ва-банк навалом они часто дурачки забивают, а остальные по идеи проходить должны
pereletnii
pereletnii ответил Саня Локомотив
сегодня в 01:49
Хз я тут лет 7,но тебя не видел ни разу)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил pereletnii
сегодня в 01:48
Почему 4, если в спартаке 7 негров?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил pereletnii
сегодня в 01:48
Года 3,а чё?
Дракон1988
Дракон1988 ответил Байкал-38
сегодня в 01:48
Байкал-38:
Так, что он точно с двух акков заходит, так как в событиях про снятия с игнора не было! А по нему я могу сказать одно я его как то уже ставил в игнор по причине постоянных оскорблений, просто надоело его слушать, потом убрал, но он как я вижу не успокаивается. Беда таких вот пользователей, что они на разговоре не вывозят и переходят на оскорбления и личности. Вот и не хочется даже иногда таких видеть!
Сами думаю разберётесь))Я тут для мирных бесед,ну и немного для троллинга)))
Чисто по себе могу сказать,имею один акк и большего мне и не надо))
RDeanW
RDeanW ответил Wolf77785
сегодня в 01:48
Wolf77785:
Было у Москвы три сына: Локо умный был детина, ЦСКА ни так ни сяк, ну а третий был Спартак....
неужели достойный креатив из питера? я уж думал помру, не увидев оригинального коммента от ваших фанов) заслуженный лайк за изобретательность (если ты, конечно, придумал)
ziborock
ziborock
сегодня в 01:47
Передайте там парню из сельпо, что сообщения тех кто в игноре лежит под текстом "Показать (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)" и по желанию его можно прочитать!)
gracie
gracie
сегодня в 01:47
Никакой командной игры, чудес не бывает .Селтик просто невилировал наших игроков ничего не сумевших создать на поле в Глазго и заставил бездумно пинать мяч.Слава вратарю Зенита - Лунёву,а то было бы гораздо больше ,чем у СпартакаНаши играли гораздо хуже и тупее ,чем Спартак ,которому не повезло!Манчини не сумел наказать Селтик ,который играл на половине Зенита почти весь матч.Дети Аргентины не готовы играть в командный футбол, а
Манчини им не руководитель и главный тренер,а добрый папаня! В Петербурге есть шанс , надо не опозориться , а на зубах вырвать победу , иначе стадион будет пустой в
играх рфпл.И ждет Зенит опять в лучшем случае Лига Европы.Вот пока так!!! Локо выесет такой Детский Сад , глядя на поведение на поле Паредеса! Просветите ребят
они думают , что тут они все последователи Месси и Марадоны!Пока они только ничего не выигрывшая молодёжь ,с никому неизвестной судьбой.
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