Киевское «Динамо» не удержало победу в Афинах

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» в Афинах не смогло обыграть АЕК.
Афины, стадион «Олимпийский»
АЕК – «Динамо» – 1:1 (0:1)
Голы: Айдаревич 80 — Цыганков 19.
АЕК: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Враньеш, Гало, Клонаридис (Христодулопулос 52), Галанопулос, Симоэш, Бакасетас, Ливайя, Якумакис (Араухо 59).
Главный тренер: Маноло Хименес.
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачериди, Кадар, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Гонсалес, Гармаш (Беседин 79), Цыганков, Мораес (Шапаренко 90+1).
Главный тренер: Александр Хацкевич.
Предупреждения: Хачериди 5, Ливайя 22, Гармаш 30, Враньеш 45, Шепелев 71, Мораес 78.
Судья: Карлос Гранде Дель Серро.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.
В другой встрече четверга лондонский «Арсенал» разгромил «Эстерсунд».