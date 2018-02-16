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Рейнгольд о Кутепове: «Выйти играть с зализанными волосами и так обос****ся!»

сегодня, 04:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал красно-белых за игру с «Атлетиком» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:3):

«Провалили игру в обороне вчистую. В первую очередь, Ребров, Таски, Комбаров и Кутепов. Так в футбол нельзя играть, это Лига Европы, а не двор! Я смеялся сквозь слёзы, наблюдая за игрой команды в обороне. Кутепов, чему тебя учили в детской школе?! Нужно не сопровождать соперника, а встречать, так почему ты всё время сопровождаешь?! Ты регулярно привозишь моменты у своих ворот, так почему ты после этого ещё и улыбаешься?!

„Спартак“ – не детский сад, и если господин Кутепов не готов - подними руку и скажи тренеру, что не готов и игру провалишь, это будет честно по отношению к клубу. А выходить с зализанными волосами и так обос****ся – это тоже непорядок! Я просто был поражён его вальяжностью. Сложилось ощущение, что он сказал партнёрам: „Ребят, вы как хотите, а у меня как получится, так и сыграю“.

Просто безобразная оборона! Счёт 1:3 не соответствует игре, баски должны были забивать четвёртый, но простили. К атаке вопросов практически нет, но неважно выглядел Промес. Он что-то пытался сделать, но ничего не получалось, а стараний одного Адриано маловато.

На Лиге Европы „Спартак“ может ставить крест, в Испании три гола они не забьют. Так что готовьтесь, ребята. В очередной раз болельщики не увидели характер команды, переломить ход игры никто не пытался. Я переживаю за клуб, „Спартак“ – моя жизнь, но такая безвольная игра... это непозволительно! Одним словом – провал!»

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Все комментарии
kirtein
kirtein
сегодня в 12:37
Кутепов это похороны всего Российского футбола.
Слайш
Слайш
сегодня в 12:17
да всё норм, черчесов ещё кутепова в сборную позовёт )
Палыч82
Палыч82
сегодня в 11:56
Вот бред-то в комментариях. Поражение на персоналии сваливают, нет коллектива ни в команде, ни в болельщиках - печально
Kuprin
Kuprin ответил LOpp
сегодня в 11:47
Весь спартак такой уровень
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 11:19
а что тут такого? они всей командой целуются...
Aliks
Aliks
сегодня в 11:00
Тут не поспоришь. Ну и Ребров при наличии Селихова.......
Dembel 2010
Dembel 2010 ответил Zimka
сегодня в 10:50
Zimka:
Надеюсь Васин с Кутеповым на ЧМ добьют Мутко и Черчесова.
Непотопляемые, особенно Мутко,он же в тельняшке)
Dembel 2010
Dembel 2010
сегодня в 10:49
Да всё правильно сказал.Единственное понять не могу, зачем Реброва выпускать.
Zimka
Zimka
сегодня в 10:42
Надеюсь Васин с Кутеповым на ЧМ добьют Мутко и Черчесова.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:37
Кутепова и близко к основе нельзя подпускать, пусть в Спартаке-2 играет, ФНЛ это его уровень.
Zak11
Zak11
сегодня в 10:34
Провалили игры на сборах. Провалили еврокубковую игру сейчас. Я не думаю, что весна для нас сейчас выглядит радужной с такой игрой. Скорее мрачной и печальной.
cpartak60
cpartak60 ответил sir-5
сегодня в 10:25
sir-5:
Туда входит Промес???
промес вроде старался но ничего не получалось!но и ребров тоже провел нелучший свой матч!
spartach n1
spartach n1 ответил SHMEL
сегодня в 10:14
SHMEL:
А что Кутепов в сборной,так же как Васин?Вот это новость...
Я бы обоих туда не подпускал,но и выбора то особого нет .
sir-5
sir-5 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 10:12
Дмитрий Аександров:
Пресс-служба обязана все комментарии об игре довести до игроков "Спартака". Игроки должны обсудить этот матч, высказать свои мнения, спросить друг с друга. Непорядок, когда 2-3 человека ломают изначально нормально складывающуюся игру. Хуже того, что это зализанное чучело будет давать какие-то отстраненные комментарии. Каррера обязан назвать имена игроков, повинных в поражении и огласить их наказание.
Туда входит Промес???
sir-5
sir-5
сегодня в 10:11
Синусоида Рейнгольда,нижайшая точка.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 10:11
А что это дедушко синьора Карреру не поминает ? Старую истину, насчет того, что выигрывает команда, а проигрывает тренер вроде никто еще не отменял ?
cska1948
cska1948
сегодня в 10:10
Рейнгольд опровергает поговорку о том, что матч проигрывает тренер. У него во всём виноват Кутепов. А тренер разве не видел, что Кутепов не готов к игре?
FERIS
FERIS
сегодня в 10:03
Защита Спартака вчера отжигала)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:58
Хватит "Спартаку" позорить Россию. За два матча 1:10.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 09:46
Хорош уже масло в огонь подливать. На выезде сделают все.
Когда болеешь нужно верить, а не всю игру смеятся.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 09:45
А чем глушак вчера выпендривался? Бил-бил, и не забил, это что подвиг?
Верг
Верг
сегодня в 09:43
Кутепов- Васин= железобетонная оборона против уругвая и египта!
Чикомас
Чикомас
сегодня в 09:37
    kust07
    kust07
    сегодня в 09:28
    В трансферное окно добротных защитников нужно было покупать,а покупают непонятно кого.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 09:23
    Тото Кутепио - или итальянская защита )))
    SHMEL
    SHMEL ответил spartach n1
    сегодня в 09:05
    spartach n1:
    Кутепов это конячий Васин,так что за пердив ещё поспорим !
    А что Кутепов в сборной,так же как Васин?Вот это новость...
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 08:44
    ЭХ, НЕ ТО МЕСТО Г-Н КУТЕПОВ ГЕЛЕМ НАМАЗЫВАЛ...
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 08:43
    „Спартак“ – не детский сад

    СПАРТАК - ЭТО ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 08:39
    А мне игра Кутепова в составе спартака очень понравилась, ржал от души, надеюсь он на долго задержится в спартаке и будет дальше продолжать радовать такими вот играми.
    spartach n1
    spartach n1 ответил SHMEL
    сегодня в 08:31
    SHMEL:
    Еще пару Кутеповых в поросятник и мы забудем про пищевик,похоронив его в недрах пердива....
    Кутепов это конячий Васин,так что за пердив ещё поспорим !
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