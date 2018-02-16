Рейнгольд о Кутепове: «Выйти играть с зализанными волосами и так обос****ся!»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал красно-белых за игру с «Атлетиком» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:3):

«Провалили игру в обороне вчистую. В первую очередь, Ребров, Таски, Комбаров и Кутепов. Так в футбол нельзя играть, это Лига Европы, а не двор! Я смеялся сквозь слёзы, наблюдая за игрой команды в обороне. Кутепов, чему тебя учили в детской школе?! Нужно не сопровождать соперника, а встречать, так почему ты всё время сопровождаешь?! Ты регулярно привозишь моменты у своих ворот, так почему ты после этого ещё и улыбаешься?!

„Спартак“ – не детский сад, и если господин Кутепов не готов - подними руку и скажи тренеру, что не готов и игру провалишь, это будет честно по отношению к клубу. А выходить с зализанными волосами и так обос****ся – это тоже непорядок! Я просто был поражён его вальяжностью. Сложилось ощущение, что он сказал партнёрам: „Ребят, вы как хотите, а у меня как получится, так и сыграю“.

Просто безобразная оборона! Счёт 1:3 не соответствует игре, баски должны были забивать четвёртый, но простили. К атаке вопросов практически нет, но неважно выглядел Промес. Он что-то пытался сделать, но ничего не получалось, а стараний одного Адриано маловато.

На Лиге Европы „Спартак“ может ставить крест, в Испании три гола они не забьют. Так что готовьтесь, ребята. В очередной раз болельщики не увидели характер команды, переломить ход игры никто не пытался. Я переживаю за клуб, „Спартак“ – моя жизнь, но такая безвольная игра... это непозволительно! Одним словом – провал!»