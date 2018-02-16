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Отец Неймара сравнил критикующих его сына со стервятниками

сегодня, 05:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, по совместительству являющийся его агентом, ответил на критику в адрес бразильского форварда после поражения ПСЖ от «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На войне есть люди, которые живут победой, а есть те, кто, подобно стервятникам, питается мертвечиной проигравших. Они ничем не занимаются, ничего не производят. Они живут ради того, чтобы привлекать к себе внимание, сражаясь за свою „добычу“. Они используют поражение, проигранную битву, чтобы начать свою охоту и накормить своё эго. Они никогда не возьмут золото на Олимпиаде, но будут ждать первого шанса, чтобы показать свою жалкую сущность.

Но помните: мы проиграли битву, а не войну. Война моего сына продолжается с самого его детства. Он, как феникс, уклоняется от стервятников и всегда возрождается сильнее, чем прежде! И более того, он с уважением относится к каждому, даже к любому из этих стервятников. Будьте уверены, он возродится как феникс и будет готов встретиться с трудностями, ждущими впереди. А вы, стервятники, если испытываете голод, можете пойти и съесть свои гнилые слова», — написал Неймар-старший на своей странице в Instagram.

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Все комментарии
VadCaz
VadCaz
сегодня в 11:03
Короче прошел Неймар пик карьеры. Еще бразилы летом сольют опять Германии/Франции и все
Сопли пузырями пускать не надо, кучу бабла отжали - будьте скромнее ребята)))
Феникс понимаешь))))
soccer2014
soccer2014
сегодня в 09:20
Неймар хотел быть номером один??!! Получай критику которую выдерживают настоящие чемпионы!!
Неймар000
Неймар000
сегодня в 08:44
УЕФА тоже хороши , специально на ранней стадии натравили опытный Реал на ПСЖ дабы затмить Неймара что бы продолжить продвигать бренд роналлу месси
112910415
112910415
сегодня в 08:34
какая мощная концентрация эгоцентричного пафоса!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:30
Сами себя дискредитировали и начинает тут мифологией заниматься.Что то я не припомню,чтобы кто то гнал на Кака или Рональдиньо! Эти два парня были намного талантливее и уже с ЗМ,не то что птица 47с.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Неймар000
сегодня в 08:12
Неймар000:
В Париже Ней нагнёт Реал а твоя Барса будет следующая . Скринь ПСЖ 4-0 реал . А вам ПОЗОР , болели за ненавистный вам клуб , только потому что боитесь Нея
да лучше пусть реал пройдет чем псж . зато ней поймет что благодаря его отцу его карьера катится вниз
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 07:56
Две желтые, которые не являются желтыми на самом деле, офсайды, которые часто не есть офсайды. Я не говорю, что мы проиграли из-за рефери, однако такие мелкие детали помогают большим командам типа "Мадрида". Они чувствуют, что судья с ними.
Наши игроки опасались получить желтую карточку, потому что арбитр искал возможность наказать нас. Это все, чего он хотел, и это не хорошо для европейского футбола. УЕФА нужно что-то делать с этим", - сказал Аль-Хелаифи.
Неймар000
Неймар000 ответил Happyboy Barca
сегодня в 07:39
В Париже Ней нагнёт Реал а твоя Барса будет следующая . Скринь ПСЖ 4-0 реал . А вам ПОЗОР , болели за ненавистный вам клуб , только потому что боитесь Нея
Неймар000
Неймар000
сегодня в 07:35
Особенно выделяются на этом фоне блоков барсы .Они болели за реал потому боятся что Ней получит ЗМ . ПОЗОР вам
Messi Forever1
Messi Forever1 ответил Happyboy Barca
сегодня в 07:32
в Точку
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:24
Сколько пафоса, ёпрст)! Оскорбил птицу Феникс сравнением со своим сынком. Если бы в мифологии была птица Пеникс, то вот тогда другое дело!))) Сравнивай пока не надоест.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 07:22
Неймар не феникс , а петух !
Ну а кто его папаша - решайте сами )))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 07:05
еще один матч в лч и о неймаре забудут до нового сезона лч.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:00
А фантастически жадного до денег отца Неймана, с кем сравнить можно?
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