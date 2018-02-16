Отец Неймара сравнил критикующих его сына со стервятниками

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, по совместительству являющийся его агентом, ответил на критику в адрес бразильского форварда после поражения ПСЖ от «Реала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На войне есть люди, которые живут победой, а есть те, кто, подобно стервятникам, питается мертвечиной проигравших. Они ничем не занимаются, ничего не производят. Они живут ради того, чтобы привлекать к себе внимание, сражаясь за свою „добычу“. Они используют поражение, проигранную битву, чтобы начать свою охоту и накормить своё эго. Они никогда не возьмут золото на Олимпиаде, но будут ждать первого шанса, чтобы показать свою жалкую сущность.

Но помните: мы проиграли битву, а не войну. Война моего сына продолжается с самого его детства. Он, как феникс, уклоняется от стервятников и всегда возрождается сильнее, чем прежде! И более того, он с уважением относится к каждому, даже к любому из этих стервятников. Будьте уверены, он возродится как феникс и будет готов встретиться с трудностями, ждущими впереди. А вы, стервятники, если испытываете голод, можете пойти и съесть свои гнилые слова», — написал Неймар-старший на своей странице в Instagram.