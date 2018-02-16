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Неймар: «Надеюсь, мы повторим прошлогодний успех „Барселоны“ в 1/8 финала ЛЧ»

сегодня, 07:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал06.03.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар верит в то, что парижане смогут обыграть «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробиться в следующий раунд. Напомним, первая встреча между командами завершилась домашней победой мадридского клуба со счётом 3:1.

«Нам будет тяжело отыграться, но нет ничего невозможного. В прошлом году мы с „Барселоной“ были в гораздо более худшем положении, но смогли пройти в следующий раунд. Надеюсь, что ПСЖ удастся повторить этот успех».

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Барселона» в гостях уступила ПСЖ со счётом 0:4, но дома сумела перевернуть ход противостояния, выиграв 6:1. В том матче Неймар отличился дублем.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
сегодня в 13:20
Псж опять в пердив .
В следующим ТО они будут покупать игроков на 300-400млн все равно дальше 1/8 не пройдут.
NOVA
NOVA
сегодня в 13:12
хотите тоже купит судей как Каталонияа!?
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 11:18
Неймар попутал сравнивать Барсу с Псж .. Реал скорее всего и в ответной игре положит тройку голов
No problem
No problem
сегодня в 10:45
    бoсх
    бoсх ответил Inquisitоr
    сегодня в 10:36
      13 RUS
      13 RUS
      сегодня в 10:34
      Кто поэмы наяривает что Барсу судью беспредельно и нагло тащили против парижан,не стыдясь о мадридском произволе в лч против Баварии и пенадами с 5 метровыми офсайдами
      бoсх
      бoсх
      сегодня в 10:30
        амурец
        амурец
        сегодня в 10:27
        опять взять Айтекина?
        No problem
        No problem
        сегодня в 10:05
          Inquisitоr
          Inquisitоr
          сегодня в 09:16
          Сливочный мешок - это мыльный пузырь, поддерживающий своё величие кабинетными связями. В Ла-Лиге судя по всему у Переса нет средств, чтоб финансировать судейство в каждом матче и все убедились - какое жалкое зрелище представляет из себя этот презренный клуб, судорожно цепляющийся за третье место и раздвигающий булки перед всякими Жиронами и прочими Леганесами... НА ЛЧ правда денежки нашлись - всё же не 38 матчей, поэтому самое сложное для ПСЖ - это вступать в силовые единоборства. Ведь сливочным девкам ничего не стоит нанырять на пеналь, штрафной или удаление... В общем пройти их будет непросто...
          soccer2014
          soccer2014
          сегодня в 09:07
          Судья 100% будет в теме
          Saang
          Saang
          сегодня в 08:58
          Яйца у тебя не выросли для камбека против испанских грандов
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          сегодня в 08:50
          В прошлом году Айтекин и ты вытащили, когда гном ничего не мог сделать!
          Но щас, Айтекина не будет, надеюсь! Да и балерина кусареса не будет!
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 08:40
          Особенно после 3-1.
          КЭТиК
          КЭТиК
          сегодня в 08:35
          Нужно было всего-то 10 минут последних продержаться, а теперь туго придется.
          Неймар000
          Неймар000 ответил Happyboy Barca
          сегодня в 08:30
          Месси твоего вообще видно не было . Вся острота исходила от Неймара
          cevin cigan
          cevin cigan
          сегодня в 08:24
          Л.Якубович:" Айткена в ссстудию!"
          Реал космос
          Реал космос
          сегодня в 08:21
          Надеется повторить прошлогодный камбэк Айтекина))) ахахах))))
          Реал космос
          Реал космос ответил Неймар000
          сегодня в 08:19
          Ой Ой ой....спустись на землю. Твой Неймар не может вытащить матчи в одиночку. У него нет опыта. Новый ты наш ГЛОР
          вхсо 111
          вхсо 111
          сегодня в 08:14
          На нового Айтикена рассчитывает) наивный.
          Happyboy Barca
          Happyboy Barca ответил Неймар000
          сегодня в 08:10
          Неймар000:
          В прошлом году Неймар чуть ли не в одиночку вытащил матч , и в этом году вытащит .
          да уж прям в одиночку. пенальти месси просто подарил неймару
          BARCDJIN
          BARCDJIN
          сегодня в 08:07
            Неймар000
            Неймар000
            сегодня в 08:02
            Сначала в Париже разгромим реал , а следующим уничтожим барсу. Потом мир увидет что рон и месси тупо расспиаренны
            FILL3286
            FILL3286
            сегодня в 08:01
            Айтехина не будет петушок))
            Неймар000
            Неймар000
            сегодня в 07:59
            В прошлом году Неймар чуть ли не в одиночку вытащил матч , и в этом году вытащит .
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