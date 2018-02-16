Неймар: «Надеюсь, мы повторим прошлогодний успех „Барселоны“ в 1/8 финала ЛЧ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар верит в то, что парижане смогут обыграть «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробиться в следующий раунд. Напомним, первая встреча между командами завершилась домашней победой мадридского клуба со счётом 3:1.
«Нам будет тяжело отыграться, но нет ничего невозможного. В прошлом году мы с „Барселоной“ были в гораздо более худшем положении, но смогли пройти в следующий раунд. Надеюсь, что ПСЖ удастся повторить этот успех».
В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Барселона» в гостях уступила ПСЖ со счётом 0:4, но дома сумела перевернуть ход противостояния, выиграв 6:1. В том матче Неймар отличился дублем.
В следующим ТО они будут покупать игроков на 300-400млн все равно дальше 1/8 не пройдут.
В следующим ТО они будут покупать игроков на 300-400млн все равно дальше 1/8 не пройдут.
хотя поо неназначенную пенку у Димы умалкивают).
Путаглоры,они такие путаглоры).
хотя поо неназначенную пенку у Димы умалкивают).
Путаглоры,они такие путаглоры).
Правда арабские рабы,жестоко поимели барсу у себя дома.
В этом году Короли покажут всем,как надо запинать дерзкого выпендрежа.
Это будет по сути двойной дюбель,и в головку арабам,и в пукан путаглоров.
Правда арабские рабы,жестоко поимели барсу у себя дома.
В этом году Короли покажут всем,как надо запинать дерзкого выпендрежа.
Это будет по сути двойной дюбель,и в головку арабам,и в пукан путаглоров.
Но щас, Айтекина не будет, надеюсь! Да и балерина кусареса не будет!
Но щас, Айтекина не будет, надеюсь! Да и балерина кусареса не будет!