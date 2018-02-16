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Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»

сегодня, 12:41

Футболист года в Болгарии Ивелин Попов, пребывающий в составе «Рубина» на правах аренды, рассказал о своих целях:

«Любая команда, в которой я играл, была для меня главной. Я всегда бился и выкладывался за неё. Так было в Болгарии, в Турции, в „Кубани“ и „Спартаке“. Так будет и в „Рубине“. Вспомните последние сезоны в „Спартаке“: у меня часто были удобные позиции для ударов по воротам, но я всегда делал пас партнёрам. 

Сейчас для меня главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице. Я не собираюсь ничего доказывать кому-либо своей игрой. Команда для меня на первом месте. Я только во вторник прилетел, но уже чувствую себя комфортно в „Рубине“. Отличный коллектив, мне нравится. Как и тренер».

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Все комментарии
Казанский
Казанский
сегодня в 13:55
– В «Зените» новичков встречают специальным коридором. А как это делают в Казани?

– Так точно никто не делал (смеется).
----------------------
Рубин нормальный традиционный клуб,без всяких там шалостей)))
Egorium
Egorium
сегодня в 13:41
По-спартаковски поможет вылететь в пердив.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:35
«Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»
..............................................................................................................................
Но для этого надо сначала опуститься в ФНЛ, а уж там то подниматься полегче будет!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:29
Команды усиливаются, покупают, берут в аренду и только один из т.н топ используют игроков на подобие резинового изделия, растягивая от нападения, полузащиты и обороны. Как собираются бороться за третье место?). Хотя первый шаг сделан. Рецидивиста опять оправдали..)
Удачи Ивелину!
Казанский
Казанский ответил Faustello
сегодня в 13:06
Faustello:
чОрт, хотел первые агентские заработать )))
Чтобы первые агентские заработать,надо найти во дворе пенсионера,желательно с двумя ногами и продать Зениту для протирания лавки ягодичными мышцами)))И агентские большие и много труда не составит
Faustello
Faustello ответил Казанский
сегодня в 13:04
Казанский:
КББ многих заворачивает в красивую обертку))Был бы нужен,взяли бы
чОрт, хотел первые агентские заработать )))
Казанский
Казанский ответил Faustello
сегодня в 13:03
Faustello:
Да ладно, Шаман из таких конфетки делает! Поработает пол годика с ним и продаст за 10 лямов обратно )))
КББ многих заворачивает в красивую обертку))Был бы нужен,взяли бы
Faustello
Faustello ответил Казанский
сегодня в 13:01
Казанский:
Не хотим
Да ладно, Шаман из таких конфетки делает! Поработает пол годика с ним и продаст за 10 лямов обратно )))
Казанский
Казанский ответил Faustello
сегодня в 13:00
Faustello:
Илио Кутепули сильного итальянского защитника не хотите у пупсов перехватить?
Не хотим
Faustello
Faustello ответил Казанский
сегодня в 12:59
Казанский:
Это должны хотеть все игроки Рубина)))А Попова КББ еще в прошлом сезоне хотел пригласить в Ростов,значит что-то видит в нем
Илио Кутепули сильного итальянского защитника не хотите у пупсов перехватить?
Faustello
Faustello
сегодня в 12:58
Ивелинка срочно возвращайся в пупсостан, ребятам нужна помощь!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 12:55
Да-а подтяни их на 15-ю позицию, тебе это по силам
Казанский
Казанский ответил cska.78
сегодня в 12:53
cska.78:
Свинодракон :)
Смешно(((
Казанский
Казанский
сегодня в 12:52
Это должны хотеть все игроки Рубина)))А Попова КББ еще в прошлом сезоне хотел пригласить в Ростов,значит что-то видит в нем
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:49
Удачи ему в новом клубе...
cska.78
cska.78
сегодня в 12:45
Свинодракон :)
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