Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»

Футболист года в Болгарии Ивелин Попов, пребывающий в составе «Рубина» на правах аренды, рассказал о своих целях:
«Любая команда, в которой я играл, была для меня главной. Я всегда бился и выкладывался за неё. Так было в Болгарии, в Турции, в „Кубани“ и „Спартаке“. Так будет и в „Рубине“. Вспомните последние сезоны в „Спартаке“: у меня часто были удобные позиции для ударов по воротам, но я всегда делал пас партнёрам.
Сейчас для меня главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице. Я не собираюсь ничего доказывать кому-либо своей игрой. Команда для меня на первом месте. Я только во вторник прилетел, но уже чувствую себя комфортно в „Рубине“. Отличный коллектив, мне нравится. Как и тренер».
– Так точно никто не делал (смеется).
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Рубин нормальный традиционный клуб,без всяких там шалостей)))
– Так точно никто не делал (смеется).
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Рубин нормальный традиционный клуб,без всяких там шалостей)))
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Но для этого надо сначала опуститься в ФНЛ, а уж там то подниматься полегче будет!!!
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Но для этого надо сначала опуститься в ФНЛ, а уж там то подниматься полегче будет!!!
Удачи Ивелину!
Удачи Ивелину!