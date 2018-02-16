Гвардиола: «Конечно, я обеспокоен за результат матча с „Уиганом“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уиганом» в Кубке Англии.

«Конечно, я обеспокоен за результат в предстоящем матче. Я видел игру „Уигана“ в матче с „Борнмутом“. Они показывают хороший футбол. В Кубке Англии бывает много сюрпризов, нам необходимо быть сосредоточенными», - сказал Гвардиола.

Напомним, что недавно «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Базелем» в Лиге чемпионов.