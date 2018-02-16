В РФС надеются на объективное расследование допинговых дел Камболова и Князева

В РФС надеются на беспристрастное и объективное расследование в отношении игроков Руслана Камболова и Ивана Князева со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.

Об этом говорится в заявлении футбольного союза:

«В настоящее время ФИФА изучает два дела о возможных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских футболистов. По этому вопросу РФС находится в постоянном контакте с ФИФА, а также официальным представителем (юристом) игроков. РФС надеется на беспристрастное и объективное расследование данных дел со стороны дисциплинарного комитета Международной федерации футбола».

Напомним, что оба футболиста подозреваются в нарушении антидопинговых правил.