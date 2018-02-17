Названы пары 1/4 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед», который ранее обыграл «Хаддерсфилд», на этой стадии турнира встретится с «Брайтоном».
1/4 финала Кубка Англии:
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»
«Лестер» - «Челси»
«Уиган»/«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
«Шеффилд Уэнсдей»/«Суонси» - «Рочдейл»/«Тоттенхэм»
Но выбор в пользу четвертьфинала с Крыльями был очевиден....
Вот что значит правильные приоритеты и желание расти...)))
Но выбор в пользу четвертьфинала с Крыльями был очевиден....
Вот что значит правильные приоритеты и желание расти...)))
тяжелая игра будет.
тяжелая игра будет.