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Cтроительство стадиона «Динамо» должны завершить к концу апреля

сегодня, 00:52

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что строительные работы на стадионе «Динамо» планируют закончить к концу апреля.

«Работы идут хорошими темпами, 2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные две смены. Настроены к концу апреля закончить строительные работы».

Сейчас также ведутся работы по благоустройству территории вокруг арены. К лету планируется их завершить.

«Динамо» закрыли на реконструкцию в 2008 году. После завершения работ он объединит футбольную арену на 26 тысяч мест и универсальный спортивный зал, где можно будет играть в хоккей, баскетбол или проводить концерты.

Ранее сообщалось, в честь кого могут быть названы улицы вокруг арены.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67 ответил Eirek
сегодня в 03:14
Eirek:
ВТБ и строит.Потому и столько недовольства, что стадион и земля теперь им принадлежат.
Если земля со стадионом и правда принадлежит ВТБ, то это не так уж и плохо.
Вот только подозрительно долго идет то, что официально называется реконструкцией.
По сути, но не по бумагам, это капитальное строительство, и запашок у него, все таки, бюджетный.
Скорее всего твой источник информации не заслуживает доверия.
Eirek
Eirek ответил Остапчук 67
сегодня в 03:01
Остапчук 67:
Так его за бюджет строят? Интересно будет почитать информацию о его стоимости. Возможности московского бюджета интереснее питерского. Я думал, что ВТБ финансирует.
ВТБ и строит.Потому и столько недовольства, что стадион и земля теперь им принадлежат.
Остапчук 67
Остапчук 67 ответил Kerri
сегодня в 02:56
Kerri:
Скажу честно. Был там недели три назад. Кроме бетона и жителей ближнего зарубежья ничего нет. К майским будет сплошная халтура. Поскольку стадион будет принадлежать городу, а не клубу, понятно что выполняют правительственный заказ.
Так его за бюджет строят?
Интересно будет почитать информацию о его стоимости.
Возможности московского бюджета интереснее питерского.
Я думал, что ВТБ финансирует.
Eirek
Eirek ответил Kerri
сегодня в 02:56
Kerri:
Скажу честно. Был там недели три назад. Кроме бетона и жителей ближнего зарубежья ничего нет. К майским будет сплошная халтура. Поскольку стадион будет принадлежать городу, а не клубу, понятно что выполняют правительственный заказ.
А точно там был?)
Может лучше для начала с трансляциями с веб-камер хоть ознакомиться?
Kerri
Kerri
сегодня в 02:32
Скажу честно. Был там недели три назад. Кроме бетона и жителей ближнего зарубежья ничего нет. К майским будет сплошная халтура. Поскольку стадион будет принадлежать городу, а не клубу, понятно что выполняют правительственный заказ.
parallels
parallels
сегодня в 02:16
тоже обозначусь)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:42
Без комментариев.....
Просто зашёл на ветку на которую наверно за сутки никто не зайдёт.....ну модераторы не зря же новость выкладывали....старались....вот я и обозначился....))
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