Cтроительство стадиона «Динамо» должны завершить к концу апреля

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что строительные работы на стадионе «Динамо» планируют закончить к концу апреля.

«Работы идут хорошими темпами, 2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные две смены. Настроены к концу апреля закончить строительные работы».

Сейчас также ведутся работы по благоустройству территории вокруг арены. К лету планируется их завершить.

«Динамо» закрыли на реконструкцию в 2008 году. После завершения работ он объединит футбольную арену на 26 тысяч мест и универсальный спортивный зал, где можно будет играть в хоккей, баскетбол или проводить концерты.

Ранее сообщалось, в честь кого могут быть названы улицы вокруг арены.