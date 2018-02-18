Cтроительство стадиона «Динамо» должны завершить к концу апреля

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что строительные работы на стадионе «Динамо» планируют закончить к концу апреля.
«Работы идут хорошими темпами, 2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные две смены. Настроены к концу апреля закончить строительные работы».
Сейчас также ведутся работы по благоустройству территории вокруг арены. К лету планируется их завершить.
«Динамо» закрыли на реконструкцию в 2008 году. После завершения работ он объединит футбольную арену на 26 тысяч мест и универсальный спортивный зал, где можно будет играть в хоккей, баскетбол или проводить концерты.
Ранее сообщалось, в честь кого могут быть названы улицы вокруг арены.
Вот только подозрительно долго идет то, что официально называется реконструкцией.
По сути, но не по бумагам, это капитальное строительство, и запашок у него, все таки, бюджетный.
Скорее всего твой источник информации не заслуживает доверия.
Вот только подозрительно долго идет то, что официально называется реконструкцией.
По сути, но не по бумагам, это капитальное строительство, и запашок у него, все таки, бюджетный.
Скорее всего твой источник информации не заслуживает доверия.
Интересно будет почитать информацию о его стоимости.
Возможности московского бюджета интереснее питерского.
Я думал, что ВТБ финансирует.
Интересно будет почитать информацию о его стоимости.
Возможности московского бюджета интереснее питерского.
Я думал, что ВТБ финансирует.
Может лучше для начала с трансляциями с веб-камер хоть ознакомиться?
Может лучше для начала с трансляциями с веб-камер хоть ознакомиться?
Просто зашёл на ветку на которую наверно за сутки никто не зайдёт.....ну модераторы не зря же новость выкладывали....старались....вот я и обозначился....))
Просто зашёл на ветку на которую наверно за сутки никто не зайдёт.....ну модераторы не зря же новость выкладывали....старались....вот я и обозначился....))