«Манчестер Сити» намерен увеличить зарплату Зинченко

«Манчестер Сити» планирует поощрить полузащитника Александра Зинченко новым контрактом.

Тренерский штаб «горожан» использует украинца на позиции левого защитника, где в текущем сезоне он провел 9 матчей.

Планируется заключить с Зинченко новое соглашение, по которому его зарплата превысит 50 тысяч фунтов в неделю. О сроках договора не сообщается, тогда как текущий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.