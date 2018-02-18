«Манчестер Сити» намерен увеличить зарплату Зинченко

«Манчестер Сити» планирует поощрить полузащитника Александра Зинченко новым контрактом.
Тренерский штаб «горожан» использует украинца на позиции левого защитника, где в текущем сезоне он провел 9 матчей.
Планируется заключить с Зинченко новое соглашение, по которому его зарплата превысит 50 тысяч фунтов в неделю. О сроках договора не сообщается, тогда как текущий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.
А уйти он всегда успеет. В ранге чемпиона Англии.
А уйти он всегда успеет. В ранге чемпиона Англии.
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
Сегодня 10:44
А ты не хочешь включить кубковые игры, ЛЧ?Не твои слова ?)
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
Сегодня 10:44
А ты не хочешь включить кубковые игры, ЛЧ?Не твои слова ?)
P S Зинчинко кстати даже не заявлен в ЛЧ , о каких играх там идёт речь ? ))) Хэштег суперболелСити )))
P S Зинчинко кстати даже не заявлен в ЛЧ , о каких играх там идёт речь ? ))) Хэштег суперболелСити )))
Я конечно понимаю, что футбол называется мужским спортом уже чисто символически, но все же.
Я конечно понимаю, что футбол называется мужским спортом уже чисто символически, но все же.