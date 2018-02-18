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«Манчестер Сити» намерен увеличить зарплату Зинченко

сегодня, 10:14

«Манчестер Сити» планирует поощрить полузащитника Александра Зинченко новым контрактом.

Тренерский штаб «горожан» использует украинца на позиции левого защитника, где в текущем сезоне он провел 9 матчей.

Планируется заключить с Зинченко новое соглашение, по которому его зарплата превысит 50 тысяч фунтов в неделю. О сроках договора не сообщается, тогда как текущий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 15:17
Там уже все от него будет зависеть . Там он сможет конкурировать ибо напарники примерно одного уровня с ним будут , а не как сейчас на две головы выше
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 14:27
Рауль и Зидан:
Конечно плохо , в Севилье он бы 25 матчей сыграл бы . Ты понимаешь речь идёт даже не за сейчас , а на будущее . Летом Сити опять купит топ полузащитника и скорее всего ещё одного крайнего защитника . И тогда он ещё и эти 8 матчей не получит .
А ты уверен, что у него в Севилье дела пойдут в гору?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:44
Совсем не слабо
Волгодон № 2
Волгодон № 2 ответил Igo0rek
сегодня в 12:06
Igo0rek:
Я всю свою сознательную жизнь, занимаюсь единоборствами. Мой тренер всегда нас учил, что выходить на бой и тренироваться всегда нужно с лучшими. Именно в жесточайшей конкуренции становишься лучше. Если есть кто-то лучше тебя, это мотивация доказать тебе, что лучшим являешься именно ты. А если ты испугался конкуренции и бежишь становиться лучшим среди средних или слабых, это есть слабость и трусость.
Всё верно. Есть шанс - надо использовать.
А уйти он всегда успеет. В ранге чемпиона Англии.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:48
Конечно плохо , в Севилье он бы 25 матчей сыграл бы . Ты понимаешь речь идёт даже не за сейчас , а на будущее . Летом Сити опять купит топ полузащитника и скорее всего ещё одного крайнего защитника . И тогда он ещё и эти 8 матчей не получит .
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:43
Как он во всех турнирах смог сыграть , если в ЛЧ он не заявлен ?
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:42
Рауль и Зидан:
Igo0rek ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть) Сегодня 10:44 А ты не хочешь включить кубковые игры, ЛЧ?Не твои слова ?)
Зинченко во всех турнирах сыграл за Манчестер Сити 8 матчей. Скажешь плохо? Особенно для 21 летнего игрока постсоветского пространства.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:41
Давай в контакте спишемся , и ты мне покажешь каких результатов ты достиг . Может чемпионат города выиграл , грамота хоть одна есть ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:40
Igo0rek
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
Сегодня 10:44
А ты не хочешь включить кубковые игры, ЛЧ?Не твои слова ?)
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:40
Рауль и Зидан:
Ты стал чемпионом мира по боксу ? Нет ? А может потому что ты плохо думал об этом ?)))
Я боксом занимался пару лет, исключительно для оттачивания мастерства. Серьезно я занимаюсь ММА и БЖЖ. В UFC конечно я не дрался, но каких-то результатов достиг.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:39
Я про игровое время . Почитай с низу что ты написал
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:37
Рауль и Зидан:
Хотя я сделал одну ошибку , попытался тебя в чем то переубедить . На самом деле ты его кем угодно можешь считать , это твоё дело , но я хочу что бы парень из постсоветского пространства добился успехов , потому что у нас и так мало футболистов с таким талантом . А кем и как его ты будешь считать это уже дело третье P S Зинчинко кстати даже не заявлен в ЛЧ , о каких играх там идёт речь ? ))) Хэштег суперболелСити )))
Ты мастер выдергивать из контекста. Я тебе сказал вообще про все трофеи тогда, а не что там Зинченко в ЛЧ играет.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:36
Маура некомпетентным назвать это конечно сильно )))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:34
Ты стал чемпионом мира по боксу ? Нет ? А может потому что ты плохо думал об этом ?)))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:33
Хотя я сделал одну ошибку , попытался тебя в чем то переубедить . На самом деле ты его кем угодно можешь считать , это твоё дело , но я хочу что бы парень из постсоветского пространства добился успехов , потому что у нас и так мало футболистов с таким талантом . А кем и как его ты будешь считать это уже дело третье

P S Зинчинко кстати даже не заявлен в ЛЧ , о каких играх там идёт речь ? ))) Хэштег суперболелСити )))
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:29
Рауль и Зидан:
Не ясно . Твоя точка зрения очень глупа . Нынешний лидер Сити , в своё время , будучи в таком же возрасте , отступил и сделал шаг назад , но теперь он лидер команды за которую ты болеешь . Как бы Зинченко землю бы не грыз , у него нет шансов , потому что остальные тоже на месте не стоят , более того , те кто играют чаще него , будут иметь преимущество ,в игровом времени
А Де Брюйне ушел, потому что тренер был не компетентным в свое время. Такое увы тоже бывает.
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:29
Рауль и Зидан:
Не ясно . Твоя точка зрения очень глупа . Нынешний лидер Сити , в своё время , будучи в таком же возрасте , отступил и сделал шаг назад , но теперь он лидер команды за которую ты болеешь . Как бы Зинченко землю бы не грыз , у него нет шансов , потому что остальные тоже на месте не стоят , более того , те кто играют чаще него , будут иметь преимущество ,в игровом времени
Может поэтому все так и плохо у людей ,потому что думают, что у них нет шансов?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:27
Не ясно . Твоя точка зрения очень глупа . Нынешний лидер Сити , в своё время , будучи в таком же возрасте , отступил и сделал шаг назад , но теперь он лидер команды за которую ты болеешь . Как бы Зинченко землю бы не грыз , у него нет шансов , потому что остальные тоже на месте не стоят , более того , те кто играют чаще него , будут иметь преимущество ,в игровом времени
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:23
Ну значит он трус и слабак . Де Брёйне тоже трус и слабак , он же из Челси ушёл побоялся конкуренции . Игорек научись уже признавать свою не правоту , Ты сморозил чушь не подумав , и вертишься тут не признавая очевидного .
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:21
Рауль и Зидан:
Ну твоя точка зрения , все те , кто играет в команде более слабой сам Сити , трусы и слабоки ?
Ты прикидываешься? Или реально не догоняешь? Я тебе сказал, что Зинченко нужно землю грызть и доказывать, что он достоин хотя бы для начала выходить на замену стабильно. Конкурировать с лучшими и становиться самому лучшим. В футбол играют люди, а значит нет ничего невозможного. А взять и отступить, сделать шаг назад, испугаться пахоты и конкуренции. Вот это уже слабость... Ясна моя точка зрения?
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:18
Рауль и Зидан:
На тот момент когда Данило переходил , Реал был сильнее по крайне мере на бумаге . Данило ушёл из клуба победителя ЛЧ , клуб который в том году 5 трофеев взял , а перешёл в тот который ничего не выиграл . По факту он сделал шаг назад
Это решение Данило. Я не могу за него думать и не могу передать ему свои жизненные принципы. То что он отступил, его дело.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:17
Ну твоя точка зрения , все те , кто играет в команде более слабой сам Сити , трусы и слабоки ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:16
На тот момент когда Данило переходил , Реал был сильнее по крайне мере на бумаге . Данило ушёл из клуба победителя ЛЧ , клуб который в том году 5 трофеев взял , а перешёл в тот который ничего не выиграл . По факту он сделал шаг назад
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:14
Рауль и Зидан:
А что ж тогда Гвардиола хотел его подписать ? Который убегает от конкуренции ?
Я тебе сказал свою точку зрения, что там думает Гвардиола, думает только Гвардиола.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:14
А что ж тогда Гвардиола хотел его подписать ? Который убегает от конкуренции ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:12
Конкуренция это когда два приблизительно одинаковых по уровню спортсменов , конкурируют между собой . А тут различи в классе слишком велика . Если бы в своё время , Де Брёйне не сбежали и не с трусил с Челси перейдя в Вольфсбург, он бы сейчас не был бы лидером Сити . Ты такое понятие, как сделать шаг назад , что бы сделать потом два шага вперёд , такое понятие тебе не знакомо ?
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:10
Рауль и Зидан:
Хамес ушёл из Реала , перешёл в Баварию и там стал основным , он что соабак и трус ? Санчас ушёл из Барсы , он тоже слабак и трус ? А почему Сити тогда хотел подписать слабака и труса ?
Санчес ушел из Барселоны проигравшим конкуренцию! ПРОИГРАВШИМ! И он ушел в более слабый клуб, где конкуренция в разы меньше. Это о чем-то, да говорит.
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:08
Рауль и Зидан:
Данило слабак и трус , ушёл из Реала в более слабый клуб побоялся конкуренции . Де Брёйне слабак и трус , потому что боится перейти в Реал и составить конкуренцию Роналду . Вот наподобие такой чуши ты сморозил
Ты думаешь Реал на сто голов выше Сити? Ты очень сильно ошибаешься. Как минимум равны.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 11:07
Хамес ушёл из Реала , перешёл в Баварию и там стал основным , он что соабак и трус ? Санчас ушёл из Барсы , он тоже слабак и трус ? А почему Сити тогда хотел подписать слабака и труса ?
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:07
Рауль и Зидан:
Он не сможет доказать , потому что он хуже остальных в Сити . Его уровень не сопоставим с другими игроками в Сити , поэтому ему ловить там нечего , и надо уходить в клуб более слабый . По твоему те кто играет в Валенсии Севилье , Эвертоне , Сурнси они слабаки и трусы ? Потому что не смогли пробитая в основу Сити ? Ты понимаешь какую чушь ты несёшь ? Ну давай расформируем все остальные клубы кто слабее Сити ? Зачем нужны трусы и слабаки ?
Я называю трусами тех, кто бежит от конкуренции и бросает все на пол пути. Одно дело, когда тренер самодур и не дает играть или проблемы в коллективе. Но пока ты в команде, доказывай что ты чего-то стоишь.

Я конечно понимаю, что футбол называется мужским спортом уже чисто символически, но все же.
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