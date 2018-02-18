«Зенит» жалеет о трансфере Жулиано в «Фенербахче»

Руководство «Зенита» сожалеет, что отпустило полузащитника Жулиано в «Фенербахче», сообщают в Турции.

Бразилец не входил в планы нового главного тренера команды Роберто Манчини, поэтому боссы клуба дали добро на трансфер хавбека. Тем не менее сейчас представители «сине-бело-голубых» полагают, что это решение могло быть ошибочным.

«Выступление Жулиано в „Фенербахче“ действительно впечатляет. У него не было особых шансов в „Зените“, и клуб решил его отпустить», — сообщил источник в российском клубе.

Жулиано забил 8 голов в 18 матчах чемпионата Турции.