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Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
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«Зенит» жалеет о трансфере Жулиано в «Фенербахче»

сегодня, 10:54

Руководство «Зенита» сожалеет, что отпустило полузащитника Жулиано в «Фенербахче», сообщают в Турции.

Бразилец не входил в планы нового главного тренера команды Роберто Манчини, поэтому боссы клуба дали добро на трансфер хавбека. Тем не менее сейчас представители «сине-бело-голубых» полагают, что это решение могло быть ошибочным.

«Выступление Жулиано в „Фенербахче“ действительно впечатляет. У него не было особых шансов в „Зените“, и клуб решил его отпустить», — сообщил источник в российском клубе.

Жулиано забил 8 голов в 18 матчах чемпионата Турции.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:02
Стыдоба немытая
korn3512
korn3512
сегодня в 14:59
Усё, товарняковая питерская эйфория закончилась и начались серые, унылые будни
azures
azures
сегодня в 14:55
Эксперты-пупсиководы больше по Молло специализируются, это им как-то ближе.
kust07
kust07
сегодня в 14:55
поздно пить боржоми,когда почки отвалились
MALOVAR
MALOVAR ответил Евгений Перфильев
сегодня в 14:50
это план Мутко ,точнее бизнес
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:49
Удачи Жулиано ,он один больше этой аргентинской шелухи
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 14:49
    Анд-м
    Анд-м
    сегодня в 14:26
    Ошибка - это приглашение Манчини.
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    сегодня в 14:23
    Отличный пацан. Нормально и красиво играл за Зенит.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    сегодня в 14:14
    ЗА ТО В ПЛАНЫ МАНЧИНИ ВХОДИТ ОЗДОЕВ И ЗАБОЛОТНЫЙ.
    lawr19730
    lawr19730
    сегодня в 14:11
    Стал 77сайт ваще(((((Пора на Бомбардир(((
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил 112910415
    сегодня в 14:07
    112910415:
    нет-нет, всё грамотно Оздоев значительно сильнее!
    ДАЖЕ НЕ ПОСПОРИШЬ.
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 13:55
    Дзюба ушел, Жулиано сбежал, Живанилдо в китае, остались в Зене одни передасы.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 13:41
    что сделано то сделано...
    Argentino78
    Argentino78 ответил ziborock
    сегодня в 13:21
    ziborock:
    Жулиано был в Зените лучший, даже лучше всех 4-ех латиносов вместе взятых!
    Особенно когда начинал!В Еврокубках я болею всегда за наших.Даже пофигу клубные пристрастия.Был один матч,где прям думал второй Халк.Счет 3-4 вроде стал в конце именно благодаря ему(выезд)
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 13:21
    мы можем только гадать, всей футбольной кухни рфпл нам не узнать никогда.знал ли Бердыев о финансовых проблемах рубина перед тем как уходить из ростова который он долго строил( хотел он от руководства ростовчан ещё больших финансовых вливаний и не дождавшись ушёл на тот момент в благополучный с финансовой точки зрения рубин, а сейчас в ростове будет красавец-стадион и не уйди тогда Бердыев игроки бы тоже не разбежались в след за ним. теперь ему заново строить команду прийдётся в казани с учётом приклоного возвраста и если вдруг его просто не уволят за спортивные результаты из рубина
    artsinalex
    artsinalex ответил ALIEV AA
    сегодня в 13:18
    ALIEV AA:
    Меня вообще удивило это решение, отдать Жулиано. Он был лучшим в составе Зенита.
    Вот поэтому макаронник его и убрал. Зачем ему лучшие, чтобон на их фоне выглядел как полный отстой. Вот он и набрал соответствующих его уровню.
    Странно, что Дзюбилду убрал, его уровня игрок )))
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 13:17
    Не нужно было торопиться
    denmig
    denmig
    сегодня в 13:17
    зато в команде есть кокорин!
    ALIEV AA
    ALIEV AA
    сегодня в 13:15
    Меня вообще удивило это решение, отдать Жулиано. Он был лучшим в составе Зенита.
    Живанильда
    Живанильда
    сегодня в 13:15
    Манчини:Жалею,что не купили еще пяток аргентинцев.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Казанский
    сегодня в 13:11
    Казанский:
    Как Хулк и Витсель по "Сила Сибири"?)))
    Ну не Аврору же им втюхивать.
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 13:06
    Жулиано был в Зените лучший, даже лучше всех 4-ех латиносов вместе взятых!
    vka1970
    vka1970
    сегодня в 13:05
    Притча, что бабка плакала о том, что когда то была девкой.
    Аналогия кричит во весь голос.
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 13:04
    Жалкий ты наш, "Зенит"! Манчини целенаправленно уничтожает "проект" под руководством Фурсинки.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил спартак 1987
    сегодня в 12:58
    Да ничего он не разводил. Скорее всего руководство сказала примерно так: " Бекиевич! Надо продавать игроков ты прекрасно знаешь, какие проблемы в клубе. Мы понимаем, что ты готовил ребят, подводил их к сезону, нарабатывал с ними связи в команде". По интервью ушедшим все произошло быстро без их предварительного ведома. Клуб сделал то, что должен был сделать в такой ситуации, продав игроков, которых заинтересовал Зенит. А Бекиевичу сразу дали знать, с приходом в Рубин, что он занимается только подготовкой комвнды, разгружая его от многих функций менеджера.
    artsinalex
    artsinalex
    сегодня в 12:53
    А о смене тренера боссы политпроекта не жалеют?
    nikolah
    nikolah ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
    сегодня в 12:48
    Гойло и Каккоев порвали Селтик:
    Но еще бо́льшая ошибка это трансфер Молло в «Фулхэм»
    не перестаю повторять,у гудбойки мысли всё об одном,впрочем неудивительно киев-це европа)
    Duke_dp
    Duke_dp ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 12:45
    +1
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 12:44
    ЭТО ФИАСКО, БРАТАН!)
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