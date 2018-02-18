Глушаков показал, как забивал за СКА

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в Instagram выложил видео своей игры за ростовский СКА, в котором он выступал в 2006 году.

«2006 г. Ростов-на-Дону. СКА. Рвемся в первую лигу. Если бы не то время и не старшие товарищи Гришин А.С., Коля Ширшов, А. Федьков и др., я не знаю, где был бы сейчас. Помню, один раз Феде между ног два раза проверил на тренировке и чуть не закончил карьеру, спасибо Андрееву С.В., что вовремя закончил тренировку. Старое поколение меня поймет, как было и как сейчас! Много историй можно вспомнить!» — написал Глушаков в своем Instagram.

Ранее Глушаков сообщил, что в будущем может поиграть в «Ростове».