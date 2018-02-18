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Глушаков показал, как забивал за СКА

сегодня, 11:50

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в Instagram выложил видео своей игры за ростовский СКА, в котором он выступал в 2006 году.

«2006 г. Ростов-на-Дону. СКА. Рвемся в первую лигу. Если бы не то время и не старшие товарищи Гришин А.С., Коля Ширшов, А. Федьков и др., я не знаю, где был бы сейчас. Помню, один раз Феде между ног два раза проверил на тренировке и чуть не закончил карьеру, спасибо Андрееву С.В., что вовремя закончил тренировку. Старое поколение меня поймет, как было и как сейчас! Много историй можно вспомнить!» — написал Глушаков в своем Instagram.

 

2006 г. Ростов-на-Дону. СКА. Рвемся в первую лигу 💪 💪 💪 Если бы не то время, и не старшие товарищи Гришин А.С.,😄 Коля Ширшов, А.Федьков и др. я не знаю где был бы сейчас. Помню, один раз Феде между ног два раза проверил на тренировке и чуть не закончил карьеру, спасибо Андрееву С.В., что вовремя закончил тренировку:) Старое поколение меня поймёт, как было и как сейчас! Много историй можно вспомнить! #архив #история #ростовнадону #скаростов #скво #команда #вторая #лига#зона #юг #задача #перваялига #видео #голы #воспоминания #друзья #футбол #столицаюга #ростовскаяобласть #ростовдон #ростовпапа #миллерово #атмосфера #удачный #год #2006#гол @fcskarostov #академияпонедельника#глушаков

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Ранее Глушаков сообщил, что в будущем может поиграть в «Ростове».

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 14:53
В СКА у него лучше получалось, в спартаке что-то вечно мешает.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил КЭТиК
сегодня в 14:45
КЭТиК:
Канул СКА Ростов в Лету, прозябает на задворках
СКА-Ростов не канул в лету. Он играет во 2-й лиге Чемпионата РФ. У моего товарища по работе - Женька Онищенко у Ростовских армейцев в полузащите играет. Отличная команда.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:06
Пора Глушаку возвращаться в ФНЛ
denmig
denmig
сегодня в 13:21
Глушак - молодец! расстреливает при первой возможности! как начал, так и держать, Денис!
serh62
serh62
сегодня в 13:17
время проходит но ничего не меняется....глушаков снова рвется в первую лигу...
ziborock
ziborock
сегодня в 13:05
Как новость про Спартак, так сразу на Соккере оживление) А так все тролли в спячку впадают)))
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 12:53
КАК НИ СТРАННО, БАЗЕДНЫЙ БУРАТИНО ТОГДА НА АНДРЮШКУ ГУБИНА БЫЛ ПОХОЖ
mntr13
mntr13
сегодня в 12:49
Стареет
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил cska.78
сегодня в 12:46
cska.78:
Губошлеп лучше бы выложил, как Ливерпулю забивал :)
Это Ливерпуль его вертел как хотел
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:43
Лучше бы выложил как ЦСКА забивал :-) ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:42
Канул СКА Ростов в Лету, прозябает на задворках
cska.78
cska.78
сегодня в 12:40
Губошлеп лучше бы выложил, как Ливерпулю забивал :)
parallels
parallels
сегодня в 12:30
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:16
Помню, один раз Феде между ног два раза проверил на тренировке.И понеслось
parallels
parallels
сегодня в 12:15
что он там неведому феде между ног проверил дважды???
глушаков уже тогда знал, что однажды перейдёт в спартак?
Saang
Saang
сегодня в 12:15
Лучше бы ты за Спартак забивал против Атлетика
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 11:59
Тогда и самогон пили меньше..
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