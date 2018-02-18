Мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 24-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» - «Атлетик» 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро 67, Коста 79.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Луис, Хименес, Эрнандес (Годин 46), Коке (Гамейро 59), Сауль, Партей, Гризманн, Корреа (Габи 70), Коста.
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Атлетик»: Аррисабалага, Леке, Мартинес, Нуньес, Саборит (Кордоба 73), Сан Хосе, Весга, Сусаэта, Эчебаррия (Итурраспе 65), Мерино (Де Маркос 69), Уильямс.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.
Предупреждения: Корреа 17, Коста 36, Эчебаррия 40, Луис 62, Нуньес 71.
Судья: Луис Гонсалес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
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