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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао

вчера, 20:10
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 24-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» - «Атлетик» 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро 67, Коста 79.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Луис, Хименес, Эрнандес (Годин 46), Коке (Гамейро 59), Сауль, Партей, Гризманн, Корреа (Габи 70), Коста.
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Атлетик»: Аррисабалага, Леке, Мартинес, Нуньес, Саборит (Кордоба 73), Сан Хосе, Весга, Сусаэта, Эчебаррия (Итурраспе 65), Мерино (Де Маркос 69), Уильямс.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.

Предупреждения: Корреа 17, Коста 36, Эчебаррия 40, Луис 62, Нуньес 71.

Судья: Луис Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Барселона» одержала победу над «Эйбаром».

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60 ответил SHMEL
вчера в 23:59
SHMEL:
Представляю,что бы Атлетико с поросями сделал,9:0 не меньше...
с конями и бомжами просто позабавились !
vistory
vistory
вчера в 22:21
Пупсики обрадовались.
Dunkan White
Dunkan White
вчера в 22:03
УРааа
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:25
    mikysss
    mikysss
    вчера в 21:21
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 21:17
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил Призрак Убитого Енота
      вчера в 21:03
      Призрак Убитого Енота:
      Ты лучше думай о грядущем "Атлетик" - "Спартак" 5-0 и радуйся, что вылетите уже на этом этапе (повезло же вам, попалась одна из самых слабых команд, которая думает, как бы в Сегунду не вылететь) и не придется с "Дортмундом", "Арсеналом" или "Наполи" играть.
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        вчера в 20:59
        С победой Атлетико !!! Все по делу,хотя Бильбао в первом тайме смотрелся неплохо...
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил SHMEL
        вчера в 20:59
        SHMEL:
        Представляю,что бы Атлетико с поросями сделал,9:0 не меньше...
        Рекорд точно побили бы пупсики!
        просто сашка
        просто сашка ответил ziborock
        вчера в 20:57
        ziborock:
        Грозовский научил?)))
        ты о чем свин?
        просто сашка
        просто сашка ответил LOpp
        вчера в 20:55
        LOpp:
        Атлетико-Атлетик 2:0 Спартак-Атлетик 1:3 Спартак-цска 3:0 Атлетико-цска - 18+
        18+ было на энфилде, пупсики прилегли и раздвинули ноги, грозный еБиптянин мохамед непременно удовлетворил пупсиков и плюшевого вратаря
        ziborock
        ziborock ответил просто сашка
        вчера в 20:53
        просто сашка:
        что возьмет? вялого за щеку?
        Грозовский научил?)))
        Призрак Убитого Енота
        Призрак Убитого Енота ответил LOpp
        вчера в 20:49
        LOpp:
        Атлетико-Атлетик 2:0 Спартак-Атлетик 1:3 Спартак-цска 3:0 Атлетико-цска - 18+
        Ты лучше думай о грядущем "Атлетик" - "Спартак" 5-0 и радуйся, что вылетите уже на этом этапе (повезло же вам, попалась одна из самых слабых команд, которая думает, как бы в Сегунду не вылететь) и не придется с "Дортмундом", "Арсеналом" или "Наполи" играть.
        LOpp
        LOpp ответил SHMEL
        вчера в 20:44
        SHMEL:
        Представляю,что бы Атлетико с поросями сделал,9:0 не меньше...
        Атлетико-Атлетик 2:0
        Спартак-Атлетик 1:3
        Спартак-цска 3:0

        Атлетико-цска - 18+
        Брулин
        Брулин
        вчера в 20:42
        Атлетико стабильны по сухим подряд победам! )
        просто сашка
        просто сашка ответил ошалевший
        вчера в 20:42
        ошалевший:
        нагадить может только сам себе спартак,если сыграет в свой футбол,то скорее всего возьмёт
        что возьмет? вялого за щеку?
        ошалевший
        ошалевший ответил cska.78
        вчера в 20:41
        cska.78:
        Посмотрим, не хотелось бы конечно, может Тихонов им нагадит :)
          lemon_kg
          lemon_kg
          вчера в 20:41
          ВОТ ЭТОТ КЛУБ ДОСТОЙНО МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ПЕРВЫМ КЛУБОМ МАДРИДА А НЕ ЭТИ ПЛАКСЫ ИЗ РЕАЛА! МОЛОДЦЫ АТЛЕТИКО, ДЛЯ БАРСЫ ТАКОЙ ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК НУЖЕН ВСЕГДА ДЛЯ МОТИВАЦИИ!
          ошалевший
          ошалевший
          вчера в 20:40
          чем ближе возобновление чемпа,тем сильнее пена изо рта идёт у конебомжей,нервоз похоже у вас,лечить надо
          VIPded
          VIPded
          вчера в 20:38
          Коста начинает набирать обороты! Так держать, Атлетико!!!
          cska.78
          cska.78 ответил вoлгoдoн
          вчера в 20:37
          вoлгoдoн:
          Cвиньи вполне себе могут взять кубок России в этом году.Конкуренты почему-то дружно забили на этот трофей. А вот в остальном жди беды и пресловутого позора)
          Посмотрим, не хотелось бы конечно, может Тихонов им нагадит :)
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн ответил cska.78
          вчера в 20:35
          cska.78:
          На свиньях кто только не тренируется :) Там и АЕКи и Легии и Санкт-Галлены :)
          Cвиньи вполне себе могут взять кубок России в этом году.Конкуренты почему-то дружно забили на этот трофей.
          А вот в остальном жди беды и пресловутого позора)
          cska plus
          cska plus
          вчера в 20:33
          Теперь обозлённый Атлетик разорвёт хрюшек на кусочки.
          cska.78
          cska.78 ответил вoлгoдoн
          вчера в 20:32
          вoлгoдoн:
          "тренируйтесь лучше на cвиньях (кошках)" https://www.youtube.com/watch?v=cw0LPlWHPH0
          На свиньях кто только не тренируется :) Там и АЕКи и Легии и Санкт-Галлены :)
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн ответил cska.78
          вчера в 20:30
          cska.78:
          Скоро Атлетик опять на хряках отыграется :)
          "тренируйтесь лучше на cвиньях (кошках)"
          Nafnafik
          Nafnafik
          вчера в 20:28
          У пупсиков при слове Атлетик(о) появляется ужасающая дрожь.
          Egorium
          Egorium
          вчера в 20:27
          Это Атлетико впаял бы спартаку не менее девяти.
          cska.78
          cska.78
          вчера в 20:25
          Скоро Атлетик опять на хряках отыграется :)
          КЭТиК
          КЭТиК
          вчера в 20:25
          Спартак так не смог.
          Alex-96
          Alex-96
          вчера в 20:20
          Что бы Атлетико сделал со спартаком? Я даже боюсь представить, 7-0 бы не отделались)))))))))
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