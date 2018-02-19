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«Урал» завершил второй зимний сбор на Кипре

сегодня, 09:31

Пресс-служба «Урала» сообщает, что второй зимний сбор, который проходит на Кипре, для команды завершен. Самые яркие эпизоды были показаны на видео.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:08
Удачи Уралу!
azures
azures
сегодня в 10:50
Урал готов к очередным договорнякам.
112910415
112910415
сегодня в 10:30
эти эпизоды точно яркие?
drug01
drug01
сегодня в 10:08
Удачного старта
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:57
че по новичкам ? Лунгу когда вернется ?
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