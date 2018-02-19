«Вольфсбург» не смог отговорить Шмидта от решения уйти в отставку

47-летний специалист Мартин Шмидт принял решение уйти с поста главного тренера «Вольфсбурга». Клуб с сожалением принял отставку после «интенсивной и противоречивой дискуссии».

Руководство клуба не может до конца понять мотивы наставника, но поблагодарило специалиста за работу и пожелало успехов в дальнейшем.

«Мы хотели достичь нашей цели вместе с ним — сохранить прописку в Бундеслиге, но не смогли отговорить его от этого решения. Оно заслуживает уважения, хоть я и должен признать, что этот шаг меня разочаровывает. Мартин был нашим любимым тренером», - отметил спортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Ребе.