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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»

сегодня, 02:26
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии ответной игры с «Црвеной Звездой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от первого матча (0:0), отдельно высказавшись о хавбеке «армейцев» Понтусе Вернблуме, который выступал на позиции центрального защитника:

«Надо признать, что результат прошедшей игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Игорь Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам „Црвены Звезды“ с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным. 

Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба ещё впереди. 

Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей».

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колледж
колледж
сегодня в 03:17
По старой привычке шведский черт с начала завалит ворота и потом сломает!
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