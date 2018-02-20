Анчелотти отказал ПСЖ, так как хочет работать в АПЛ

Итальянский специалист Карло Анчелотти хочет вернуться в Англию.

По данным СМИ, ПСЖ обращался к Анчелотти по поводу работы в следующем сезоне, однако алленаторе отказал парижанам, поскольку хочет работать в АПЛ.

В Англии итальянец может трудоустроиться в «Челси», где он уже работал ранее и в 2010 году выиграл чемпионат и Кубок страны. У Анчелотти есть также вариант с «Арсеналом», однако боссы «канониров» скорее предпочтут пригласить более молодого тренера, если клуб всё же покинет Арсен Венгер.