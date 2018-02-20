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Анчелотти отказал ПСЖ, так как хочет работать в АПЛ

сегодня, 09:54

Итальянский специалист Карло Анчелотти хочет вернуться в Англию.

По данным СМИ, ПСЖ обращался к Анчелотти по поводу работы в следующем сезоне, однако алленаторе отказал парижанам, поскольку хочет работать в АПЛ.

В Англии итальянец может трудоустроиться в «Челси», где он уже работал ранее и в 2010 году выиграл чемпионат и Кубок страны. У Анчелотти есть также вариант с «Арсеналом», однако боссы «канониров» скорее предпочтут пригласить более молодого тренера, если клуб всё же покинет Арсен Венгер.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12 ответил cska plus
сегодня в 12:20
cska plus:
Престижнее работать даже в России чем во Франции.
В России выгоднее работать (и только в Зените).
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:36
Я думаю Анчелотти правильно отказал ПСЖ
cska plus
cska plus
сегодня в 11:29
Престижнее работать даже в России чем во Франции.
abramjan
abramjan
сегодня в 10:29
вот как у псж вышло...деньги есть а счастья нет(((
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:22
Челси действительно выглядит наиболее вероятным местом трудоустройства.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:12
Хотел бы работать в Англии не гастролировал бы по Германии.........

Значит не услышал подходящей суммы в переговорах.....
Надеюсь ПСЖ умеет договариваться....
Если уж французы исполнят мечту всего Парижа и возьмут ЛЧ - то с Карло.....а не с "бывшим тренером Дзюбы"............
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