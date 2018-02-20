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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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«Црвена Звезда» взяла 20 футболистов на матч с ЦСКА

сегодня, 12:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаЗавтра в 20:00 Не начался

«Црвена Звезда» отправилась в Москву на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА.

Тренерский штаб сербской команды взял на игру 20 футболистов.

Вратари: Милан Борян, Неманья Супич.

Защитники: Филип Стойкович, Вуядин Савич, Срджян Бабич, Стефан Хайдин, Милан Родич.

Полузащитники: Марко Габелич, Дамьен Ле Таллек, Митчелл Дональд, Бранко Йовичич, Урош Рачич, Ненад Милияш, Ненад Кристичич, Славолюб Срнич, Лука Аджич.

Нападающие: Неманья Милич, Эль-Фарду Бен Набуан, Неманья Радоньич, Александар Пешич.

В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 14:57
кони обоих вратарей сломают и "заслуженно " выиграют!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
сегодня в 14:28
FILL3286:
Красно белые поддержат братьев)) В пять раз больше будет болел,чем коней)) Вся страна за сербов))
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 14:19
    конину прикатают)
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:17
    Поросята на игру придут поддержать Звезду???
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 14:16
    ЦСКА удачи!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:15
    По схеме Зенита работают, всех сразу на поле выпустят???
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927 ответил FILL3286
    сегодня в 14:11
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927
      сегодня в 14:08
      Не поможет нихрена!
      Jum13
      Jum13 ответил FILL3286
      сегодня в 14:01
      FILL3286:
      Красно белые поддержат братьев)) В пять раз больше будет болел,чем коней)) Вся страна за сербов))
        viv
        viv
        сегодня в 13:58
        Ох и замерзнут эти 20 футболистов в Москве.
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил FILL3286
        сегодня в 13:51
        FILL3286:
        ЦЗ пройдет конюшню на классе!! И негр-балласт-лавочник не поможет))
        А скажи как любезный, по какой причине Атлетик уже прошел хряков? Если в этой игре ( в Москве) еще ничего не ясно, то в Бильбао уже давно все ясно. Как думаешь почему?
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 13:51
        Красно белые поддержат братьев))
        В пять раз больше будет болел,чем коней))
        Вся страна за сербов))
        cska plus
        cska plus ответил FILL3286
        сегодня в 13:41
        FILL3286:
        ЦЗ пройдет конюшню на классе!! И негр-балласт-лавочник не поможет))
        Давай лучше про Атлетик пообщаемся.
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 13:31
        Ненужных пассажиров отцепили в целях экономии.
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 13:15
        ЦЗ пройдет конюшню на классе!!
        И негр-балласт-лавочник не поможет))
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