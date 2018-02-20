«Црвена Звезда» взяла 20 футболистов на матч с ЦСКА

«Црвена Звезда» отправилась в Москву на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА.
Тренерский штаб сербской команды взял на игру 20 футболистов.
Вратари: Милан Борян, Неманья Супич.
Защитники: Филип Стойкович, Вуядин Савич, Срджян Бабич, Стефан Хайдин, Милан Родич.
Полузащитники: Марко Габелич, Дамьен Ле Таллек, Митчелл Дональд, Бранко Йовичич, Урош Рачич, Ненад Милияш, Ненад Кристичич, Славолюб Срнич, Лука Аджич.
Нападающие: Неманья Милич, Эль-Фарду Бен Набуан, Неманья Радоньич, Александар Пешич.
В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.
https://www.youtube.com/watch?v=awUUp-WaGeY
В пять раз больше будет болел,чем коней))
Вся страна за сербов))
В пять раз больше будет болел,чем коней))
Вся страна за сербов))
И негр-балласт-лавочник не поможет))
И негр-балласт-лавочник не поможет))