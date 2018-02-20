Гову: «Сборная России - один из фаворитов ЧМ-2018»

Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову считает, что сборная России является одним из фаворитов ЧМ-2018.

«Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает», - сказал Гову.