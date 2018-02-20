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Гову: «Сборная России - один из фаворитов ЧМ-2018»

вчера, 20:04

Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову считает, что сборная России является одним из фаворитов ЧМ-2018.

«Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает», - сказал Гову.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:10
это просто вежливость в отношении хозяев ЧМ
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:49
Смешно звучит, как "зенит себе построил новый стадион"...
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:15
Смешно, вроде того как спартак выиграл ЛЧ.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:42
Сколько заплатили за вью ?
bbb370
bbb370
вчера в 23:38
Нашему бы теляти да волка бы съисть.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 23:30
Слов нет! Одни )))))))))
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
вчера в 23:17
Прикольно сказал Гову!) Не пойму в чем загвоздка
marvel777
marvel777
вчера в 23:14
Гову завязывай с наркотиками
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 23:01
Шутки юмора у Гову какие-то издевательские, он, наверное, не знает, что у нас тренер-спартач.
Charismatic
Charismatic ответил ПерекатиПоле
вчера в 23:00
ПерекатиПоле:
Сборная России фаворит ЧМ спартак гранд мирового футбола. Добро пожаловать в параллельную вселенную.
Еще зенит лучшая команда восточной европы. Тоже оттуда. Да и вообще "зенит лучшая команда". Смех да и только.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:56
Дорогой Гову мы увидим после групповой этапе чм .Дай бог чтобы они дошли до финала .
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:53
Что-то из серии "не смотрел, но осуждаю",)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:32
Гову! Хорош дубасить! А то в следующий раз Россию с Бразилией перпутаешь).
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 22:23
Сколько стоит такое высказывание?
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:21
Что он чешет и кто у него интервью брал!?
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:09
Россия один из фаворитов ЧМ. Я правда, не знаю ни одного игрока оттуда.
sir-5
sir-5
вчера в 22:05
Не ГОВУри глупости.
malek1983
malek1983
вчера в 22:02
Пьяный наверно!
борька
борька
вчера в 21:58
Хфаваритом сборная Руси будет В 2112 году
YRunner
YRunner
вчера в 21:55
Шутка года!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:39
Сборная России фаворит ЧМ
спартак гранд мирового футбола.

Добро пожаловать в параллельную вселенную.
Заратустра
Заратустра
вчера в 21:36
Азахахаха))))))) Оооооорррррррууууууу!!!!)))]
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
вчера в 21:35
Забухал по ходу жестко после окончания карьеры и белочка присела на плечо!Ни чем другим,такое высказывание не охарактеризуешь!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Обычно хозяев тянут минимум до полуфинала, но с Россией этого не будет.
Скоро примутся наших сборников на допинг проверять. И допустят только игроков уровня ФНЛа...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:27
Непонятно за что мы Гову на лапу дали, что он так поет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:26
Хорошая шутка, респект!
Ахад
Ахад
вчера в 21:26
)))
eugen-han
eugen-han
вчера в 21:24
этот гову не далек от истины,так как действительно наша сборная является фаворитом,но может не таким явным,как германия,и это скорее плюс,чем минус.
Брулин
Брулин
вчера в 21:18
Даже от ЮАР больше ожидал,чем от нынешней сборной России.
Брулин
Брулин
вчера в 21:17
Россия любит вкладывать деньги в такие высказывания ) Сидней хорош !
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