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«Милан» заинтересовался Джеко

сегодня, 11:58

«Милан» летом попробует приобрести у «Ромы» нападающего Эдина Джеко, сообщают в Италии.

«Россонери» нуждаются в стабильном форварде, который будет исправно забивать 15-20 голов в Серии А, а босниец видится «Милану» как раз таким нападающим.

Считается, что деньги у клуба на покупку найдутся, поскольку летом почти наверняка будет продан Никола Калинич. Кроме того, «Милан» сможет предложить Джеко те 4,5 млн евро в год, которые он получает в «Роме», а может, даже улучшит этот оклад, учитывая, что Джанлуиджи Доннарумма зарабатывает 6 млн евро, а Леонардо Бонуччи все 7,5.

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Abbath
Abbath
сегодня в 13:44
На Силву уже не рассчитывают? Отдать сорок миллионов за игрока и замариновать его на скамейке - просто "высший пилотаж". Отправили бы хоть в аренду, а то так и завянет в запасе.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:48
продать Бакка ради покупки Калинича, чтобы потом и его заменить на немотивированного престарелого боснийца...ну-ну
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