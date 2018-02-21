«Милан» заинтересовался Джеко

«Милан» летом попробует приобрести у «Ромы» нападающего Эдина Джеко, сообщают в Италии.

«Россонери» нуждаются в стабильном форварде, который будет исправно забивать 15-20 голов в Серии А, а босниец видится «Милану» как раз таким нападающим.

Считается, что деньги у клуба на покупку найдутся, поскольку летом почти наверняка будет продан Никола Калинич. Кроме того, «Милан» сможет предложить Джеко те 4,5 млн евро в год, которые он получает в «Роме», а может, даже улучшит этот оклад, учитывая, что Джанлуиджи Доннарумма зарабатывает 6 млн евро, а Леонардо Бонуччи все 7,5.