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Тухель может остаться на посту главного тренера «Баварии»

вчера, 09:02

«Бавария» рассматривает различные варианты в качестве главного тренера после отказа Ральфа Рангника.

По информации источника, речь идёт о Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Хулене Лопетеги. Однако возможно, что в клубе останется нынешний рулевой Томас Тухель, об уходе которого летом ранее мюнхенцы объявили официально.

Впервые вариант с сохранением нынешнего наставника команды больше не исключается советом директоров полностью. Руководители «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно поддерживают Тухеля. Также ключевые игроки, такие как Мануэль Нойер, высказались в пользу Томаса. Пока никаких конкретных шагов со стороны «Баварии» не было.

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Бавария  Тухель Томас
Перевод с Твиттер журналиста Флориана Плеттенберга Фото: Аккаунт ФК «Бавария» в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 15:14
Похоже, очень возможно.
112910415
112910415
вчера в 15:04
всё же Тухель уйдёт
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:19
Спасибо, Дружище, спасибо!!! Взаимно!!!
Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:11
Игр ещё дофига будет в Штутгарте. А здоровье одно. Поэтому, ну её нафиг...
Поправляйся, дружище!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:00
Многое покажет игра в Мадриде. Да и сегодня, тоже- надо постараться сыграть достойно. Знаешь, Макс, у меня была идея, сегодня подъехать в Штутгарт- поболеть за Томаса. Но чувствую себя неважно, после операции, честно сказать- побоялся... Да, в Баварии руководсто- нетерпеливое и всегда было таким. Но ведь и клуб особый- главный в стране.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:53
Дело в том, что Бавария совершает ошибку, присущую 90 % всех топов - вынь да выложи результат в 1-й сезон..., а нет - ступай кобыле в трещину.
Может быть психоз у руководства "роттен" понемногу спадёт и дадут человеку хоть глотка воздуха в лёгкие набрать...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:26
Дарова Виктор!
Спасибо за ответ. Примерно так и предполагал.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:21
Привет, Олег!!!
Нет, ни в коем случае. Абсолютно другой футбольный уровень и менталитет. Абаскаль- футбольный авантюрист, Тухель- футбольный мечтатель. Другое дело, что его мечты не соответствуют немецкой футбольной доктрине- вот в чем беда...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 11:18
Горецка лучше уйти. Геррейра намного лучше. Киммих или слушает что требует тренер, или в аренду в Барсу.
Но это при условии. если Томас остается в Баварии.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:17
Тухель - это спартаковский Абаскаль?)
Capral
Capral ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 11:12
Я думаю, они в любом случае уйдут. Команде нужна конкретная чистка, слишком много негатива скопилось внутри команды...
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:11
Не все, те кто мало играл при Тухеле или был какой-то конфликт с ним, явно не будут рады если он останется
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:05, ред.
Да и если Тухель останется, многие игроки захотят уйти - Киммих, Горетцка, Де Лигт и т.д. Терять таких игроков ради Тухеля, ну не знаю, лучше менять тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:01
Короче....
Судьба Тухеля в руках (ногах) Винисуса....)))
Capral
Capral
вчера в 10:00
Да, вчера была статья:"Soll er in Bayern bleiben"?
Многие считают, что только возможная победа Баварии в ЛЧ даёт шанс Тухелю задержаться в Мюнхене. Я придерживаюсь другого мнения. За год работы Тухеля в команде, я, из всех матчей Баварии, идеальными увидел только игру в Дортмунде и матч с Арсеналом в Мюнхене. Во всех остальных играх, фактически -полнейшая дезорганизация футбола во всех линиях. А первый тайм с Реалом, практически, вернул меня в худшие матчи Баварии в сезоне. Я, как безусловный болельщик Тухеля и симпатизирующих ему много лет, хотел бы видеть его и в дальнейшем в Баварии. Но, до сих пор, мне не понятно, в какой футбол он играет.

Да, Тухель неоднократно заявлял в немецкой печати, что является полным антиподом традиционного немецкого футбола, что вызвало гнев со стороны главного критика Тухеля Маттеуса. Но, тогда пусть объяснит, какой футбол, он пытается поставить команде. Если, в футболе, МС, Ливерпуля или Арсенала всё,так или иначе понятно, то футбол Тухеля, для меня по-прежнему загадка...

Для любого тренера, независимо от его взглядов на футбол, одним из важнейших в его работе- является футбольная философия. Невозможно построить дом, предварительно не заложив фундамент. В футболе Тухеля фундамента нет! Есть, исключительно, поверхностный, эпизодический футбол- без конкретной игровой модели. В настоящий момент, футбол Тухеля- это "замки на песке".
adekvat
adekvat
вчера в 09:26
Выиграет лигу чемпионов останется, нет досвиданья, бундеслигу уже профукали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:10
если игроки поддержали Тухеля, то правильно
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:09
ЛЧ возьмёт значит останется, тут логика понятна
Другое дело чтобы кризис прошёл который в мюнхенском клубе есть, нужно успокоиться, стабилизировать обстановку и продолжать работу
Гость
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