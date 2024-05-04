Тухель может остаться на посту главного тренера «Баварии»

«Бавария» рассматривает различные варианты в качестве главного тренера после отказа Ральфа Рангника.
По информации источника, речь идёт о Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Хулене Лопетеги. Однако возможно, что в клубе останется нынешний рулевой Томас Тухель, об уходе которого летом ранее мюнхенцы объявили официально.
Впервые вариант с сохранением нынешнего наставника команды больше не исключается советом директоров полностью. Руководители «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно поддерживают Тухеля. Также ключевые игроки, такие как Мануэль Нойер, высказались в пользу Томаса. Пока никаких конкретных шагов со стороны «Баварии» не было.
Многие считают, что только возможная победа Баварии в ЛЧ даёт шанс Тухелю задержаться в Мюнхене. Я придерживаюсь другого мнения. За год работы Тухеля в команде, я, из всех матчей Баварии, идеальными увидел только игру в Дортмунде и матч с Арсеналом в Мюнхене. Во всех остальных играх, фактически -полнейшая дезорганизация футбола во всех линиях. А первый тайм с Реалом, практически, вернул меня в худшие матчи Баварии в сезоне. Я, как безусловный болельщик Тухеля и симпатизирующих ему много лет, хотел бы видеть его и в дальнейшем в Баварии. Но, до сих пор, мне не понятно, в какой футбол он играет.
Да, Тухель неоднократно заявлял в немецкой печати, что является полным антиподом традиционного немецкого футбола, что вызвало гнев со стороны главного критика Тухеля Маттеуса. Но, тогда пусть объяснит, какой футбол, он пытается поставить команде. Если, в футболе, МС, Ливерпуля или Арсенала всё,так или иначе понятно, то футбол Тухеля, для меня по-прежнему загадка...
Для любого тренера, независимо от его взглядов на футбол, одним из важнейших в его работе- является футбольная философия. Невозможно построить дом, предварительно не заложив фундамент. В футболе Тухеля фундамента нет! Есть, исключительно, поверхностный, эпизодический футбол- без конкретной игровой модели. В настоящий момент, футбол Тухеля- это "замки на песке".
Многие считают, что только возможная победа Баварии в ЛЧ даёт шанс Тухелю задержаться в Мюнхене. Я придерживаюсь другого мнения. За год работы Тухеля в команде, я, из всех матчей Баварии, идеальными увидел только игру в Дортмунде и матч с Арсеналом в Мюнхене. Во всех остальных играх, фактически -полнейшая дезорганизация футбола во всех линиях. А первый тайм с Реалом, практически, вернул меня в худшие матчи Баварии в сезоне. Я, как безусловный болельщик Тухеля и симпатизирующих ему много лет, хотел бы видеть его и в дальнейшем в Баварии. Но, до сих пор, мне не понятно, в какой футбол он играет.
Да, Тухель неоднократно заявлял в немецкой печати, что является полным антиподом традиционного немецкого футбола, что вызвало гнев со стороны главного критика Тухеля Маттеуса. Но, тогда пусть объяснит, какой футбол, он пытается поставить команде. Если, в футболе, МС, Ливерпуля или Арсенала всё,так или иначе понятно, то футбол Тухеля, для меня по-прежнему загадка...
Для любого тренера, независимо от его взглядов на футбол, одним из важнейших в его работе- является футбольная философия. Невозможно построить дом, предварительно не заложив фундамент. В футболе Тухеля фундамента нет! Есть, исключительно, поверхностный, эпизодический футбол- без конкретной игровой модели. В настоящий момент, футбол Тухеля- это "замки на песке".
Но это при условии. если Томас остается в Баварии.
Но это при условии. если Томас остается в Баварии.
Нет, ни в коем случае. Абсолютно другой футбольный уровень и менталитет. Абаскаль- футбольный авантюрист, Тухель- футбольный мечтатель. Другое дело, что его мечты не соответствуют немецкой футбольной доктрине- вот в чем беда...
Нет, ни в коем случае. Абсолютно другой футбольный уровень и менталитет. Абаскаль- футбольный авантюрист, Тухель- футбольный мечтатель. Другое дело, что его мечты не соответствуют немецкой футбольной доктрине- вот в чем беда...