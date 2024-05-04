Тухель может остаться на посту главного тренера «Баварии»

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вчера, 09:02

«Бавария» рассматривает различные варианты в качестве главного тренера после отказа Ральфа Рангника.

По информации источника, речь идёт о Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Хулене Лопетеги. Однако возможно, что в клубе останется нынешний рулевой , об уходе которого летом ранее мюнхенцы объявили официально.

Впервые вариант с сохранением нынешнего наставника команды больше не исключается советом директоров полностью. Руководители «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно поддерживают Тухеля. Также ключевые игроки, такие как Мануэль Нойер, высказались в пользу Томаса. Пока никаких конкретных шагов со стороны «Баварии» не было.