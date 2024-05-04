Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Вратарь «Арсенала» станет обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

вчера, 09:45

Вратарь «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя станет обладателем «Золотой перчатки» АПЛ. Испанца больше нельзя обогнать по количеству сухих матчей после того, как голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд не смог сыграть на ноль в тридцать шестом туре АПЛ против «Лутон Таун» (1:1).

На данный момент на счету Райи 14 сухих матчей в Английской Премьер-Лиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нечемпионская любезность. «Краснодар» проиграл «Ахмату» дома
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Дмитриев признан лучшим игроком месяца в «Урале»
Вчера, 11:57 Фото
«Тоттенхэм» не верит в футбол Постекоглу. Признаёт даже тренер, у «шпор» – 2 гола в трёх матчах
03 маяМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Юран: «Мне не стыдно за свою работу в „Пари НН“»
03 мая
У «Зенита» всего одна победа в пяти матчах. Против ЦСКА от поражения спас стандарт
02 маяВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии7
«Спартак» стал чемпионом Москвы в этом сезоне. Соболев снова огорчил любимого соперника
01 маяВадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:11
Поздравляю!!))
Но показатель-то скромненький, всего 14 сухарей....
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:51
Поздравляю конечно же Давида, давненько у нас небыло вратаря с данной наградой, последним был Чех в далеком сезоне 15/16!!!
Давид своей игрой конечно же привнес новую опцию в виде вратаря, который хорошо играет ногами и может выдать отличный пас на любую дистанцию, но я бы отметил действие всей команды! У нас стала более сильная и надежная оборона, у нас появился игрок топ уровня в опорной зоне и всё это в совокупе привело к тому,что награду забрал Райя!!! А вот немного статистики....Премьер-лига 2022/23 ни один вратарь не сделал больше сейвов, чем Давид Райя (154)
Премьер-лига 2023/24 ни один вратарь не смог сохранить больше сухих матчей, чем Давид Райя (пока 14). Но все равно даже с такими показателями вопросы к его игре имеются, так что есть еще над чем работать!
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:28
Подписываюсь- под каждым словом!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 10:27
Мои Поздравления- вратарю, клубу и конечно- болельщикам Арсенала!!!!!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:03, ред.
Заслужил по праву! Великолепного кипера себе "Арсенал" подписал.
Так видится, что Давид Райя - один из лучших вратарей мира на данный момент.
Хочется надеяться, что с ним пушкари станут чемпионами АПЛ и возьмут Кубок ЛЧ в следующем сезоне. Сегодня на пути встал "Борнмут". Вперёд, канониры!
Удачи и победы вам!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:57, ред.
Сухие матчи не показатель....это как правило заслуга защиты....
Лучше бы определяли по количеству сэйвов и спасений ворот...

А то иногда удивляет радость вратаря сухому матчу....а он для сухаря ничего и не сделал...ему и в створ то не били....

Первый кипер ничего не поймал - но сыграл на ноль...
Второй поймал 9 из 10-ти и сыграл не на ноль...
И кто лучше ???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:52
Хорошо, что досрочно оформил себе титул...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 