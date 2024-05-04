Вратарь «Арсенала» станет обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

Вратарь «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя станет обладателем «Золотой перчатки» АПЛ. Испанца больше нельзя обогнать по количеству сухих матчей после того, как голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд не смог сыграть на ноль в тридцать шестом туре АПЛ против «Лутон Таун» (1:1).
На данный момент на счету Райи 14 сухих матчей в Английской Премьер-Лиге.
Давид своей игрой конечно же привнес новую опцию в виде вратаря, который хорошо играет ногами и может выдать отличный пас на любую дистанцию, но я бы отметил действие всей команды! У нас стала более сильная и надежная оборона, у нас появился игрок топ уровня в опорной зоне и всё это в совокупе привело к тому,что награду забрал Райя!!! А вот немного статистики....Премьер-лига 2022/23 ни один вратарь не сделал больше сейвов, чем Давид Райя (154)
Премьер-лига 2023/24 ни один вратарь не смог сохранить больше сухих матчей, чем Давид Райя (пока 14). Но все равно даже с такими показателями вопросы к его игре имеются, так что есть еще над чем работать!
Давид своей игрой конечно же привнес новую опцию в виде вратаря, который хорошо играет ногами и может выдать отличный пас на любую дистанцию, но я бы отметил действие всей команды! У нас стала более сильная и надежная оборона, у нас появился игрок топ уровня в опорной зоне и всё это в совокупе привело к тому,что награду забрал Райя!!! А вот немного статистики....Премьер-лига 2022/23 ни один вратарь не сделал больше сейвов, чем Давид Райя (154)
Премьер-лига 2023/24 ни один вратарь не смог сохранить больше сухих матчей, чем Давид Райя (пока 14). Но все равно даже с такими показателями вопросы к его игре имеются, так что есть еще над чем работать!