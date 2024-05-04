Вратарь «Арсенала» станет обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

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вчера, 09:45

Вратарь «Арсенала» и сборной Испании станет обладателем «Золотой перчатки» АПЛ . Испанца больше нельзя обогнать по количеству сухих матчей после того, как голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд не смог сыграть на ноль в тридцать шестом туре АПЛ против «Лутон Таун» (1:1).

На данный момент на счету Райи 14 сухих матчей в Английской Премьер-Лиге.