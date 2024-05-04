Агент Помазуна высказался о будущем своего клиента

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря ЦСКА , находящегося в аренде в «Урале», , сообщил, что его клиент, скорее всего, покинет состав «шмелей».

Вероятность того, что Помазун останется в «Урале» на следующий сезон мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться. Не сомневаюсь, что Помазун приложит максимум усилий, чтобы помочь команде. Для любого вратаря в каждом сезоне бороться за выживание – это психика уже, немного напрягает.

Результаты «Урала» давят в команде на всех. Но надо смотреть на количество его сэйвов. Он в этом сезоне ниже своего уровня не падал ни разу, вызывался в сборную России.