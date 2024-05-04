Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Помазуна высказался о будущем своего клиента

вчера, 10:17

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА, находящегося в аренде в «Урале», Ильи Помазуна, сообщил, что его клиент, скорее всего, покинет состав «шмелей».

Вероятность того, что Помазун останется в «Урале» на следующий сезон мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться. Не сомневаюсь, что Помазун приложит максимум усилий, чтобы помочь команде. Для любого вратаря в каждом сезоне бороться за выживание – это психика уже, немного напрягает.

Результаты «Урала» давят в команде на всех. Но надо смотреть на количество его сэйвов. Он в этом сезоне ниже своего уровня не падал ни разу, вызывался в сборную России.

В текущей кампании Помазун сыграл 30 матчей, пропустил 44 мяча и 7 матчей отыграл на ноль. В конце сезона 27-летний россиянин должен вернуться в ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зарема: «Уволив Ивича, „Краснодар“ дал понять, что они не про футбол»
Вчера, 22:01
Мостовой об Опейкиной: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это унижение»
Вчера, 14:47
Илич: «В России у меня есть возможность развить карьеру»
Вчера, 14:40
Гендир «Пари НН» рассказал о задачах, которые стоят перед Иличем
Вчера, 14:29
Новый тренер «Пари НН» Илич: «Сделаем всё, чтобы остаться в РПЛ»
Вчера, 12:06
Защитник «Ростова» Сако сравнил чемпионаты России и Болгарии
Вчера, 11:42
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:27
О будущем Помазуна нужно спрашивать не у агента, а у Гинера и Бабаева, При это учитывать мнение и планы Акинфеева
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:47
Для ЦСКА он действительно может быть первым номером, вопрос только к руководству клуба, пойдут ли они на такой шаг
7zgcswye9yx7
7zgcswye9yx7
вчера в 10:43
Для Урала подходит, но не для сборной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 