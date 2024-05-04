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Глушаков из-за травмы пропустит от полутора до двух месяцев

вчера, 08:29

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Еревана.

Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче 31-го тура против «Пюника» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель. На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе Джуниор Спорт с синтетическим покрытием.

Желаем скорейшего выздоровления Денису!

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Все комментарии
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 13:26
Что д он так убивается... Он так не убьется))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:15
Не умеют наши футболисты строить свой бизнес и вовремя закончить карьеру. ,найти достойную супругу.Чем ближе футбольный век,тем развод и раздел имущества,плюс алименты и остаются эти горе тупицы у разбитого корыта.Просто хочется напомнить им,что в регионах многие того же возраста получают в месяц 25 т. И то умудряются иметь свое дело.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:49
Он оказывается еще играет. Я уж думал, что он на пенсии давно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:46
заслуженный пенсионер
galem72
galem72
вчера в 08:46
Ему из-за травмы нужно не пропускать несколько игр, а вообще завершать профессиональную карьеру.
adekvat
adekvat
вчера в 08:34
Глушакову на пенсию уже давно пора.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:32
Скорейшего выздоравления и удачи в дальнейшем.
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