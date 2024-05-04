Глушаков из-за травмы пропустит от полутора до двух месяцев

Полузащитник «Урарту» пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Еревана.

Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче 31-го тура против «Пюника» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от 6 до 8 недель. На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе Джуниор Спорт с синтетическим покрытием.

Желаем скорейшего выздоровления Денису!