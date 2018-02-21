«Химки» арендовали Книгу

Пресс-служба петербургского «Динамо» сообщает, что голкипер команды Денис Книга продолжит карьеру в «Химках».

«Голкипер „Динамо“ Денис Книга продолжит сезон на правах аренды в другом коллективе ФНЛ - подмосковных „Химках“, наш клуб подписал арендное соглашение с этим клубом сроком до конца сезона. В 2017 году Денис провёл в составе „Динамо-СПб“ три матча в рамках ФНЛ, в которых пропустил два мяча, а также два матча в рамках Кубка России по футболу, в том числе и с „Зенитом“, в которых также дважды доставал мячи из своих ворот.

Желаем вратарю успешного завершения сезона 2017/18 в новой команде!» - передает пресс-служба.



Напомним, что недавно нападающий Федор Дворников перешел из «Химок» в «Динамо СПб».