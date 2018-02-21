Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.
«Я в качестве главного тренера Италии? Мое будущее всегда основывается на том, какой этап карьеру я переживаю. Сейчас я наставник „Интера“, мое будущее связано с этим клубом, а в мои планы входит участие в Лиге чемпионов».
Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также исключил возможность того, что он возглавит национальную команду.
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