Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.



«Я в качестве главного тренера Италии? Мое будущее всегда основывается на том, какой этап карьеру я переживаю. Сейчас я наставник „Интера“, мое будущее связано с этим клубом, а в мои планы входит участие в Лиге чемпионов».



Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также исключил возможность того, что он возглавит национальную команду.