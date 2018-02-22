Дзагоев: «От матча с „Црвеной Звездой“ остались двоякие впечатления»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, ставший автором победного гола в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», подвел итоги поединка:

«Двоякие впечатления. С одной стороны — выиграли, с другой — хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

Предпочтений по жеребьевке нет. На кого попадём — на того попадём».