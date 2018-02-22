Дзагоев: «От матча с „Црвеной Звездой“ остались двоякие впечатления»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.93.753.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.53.52.7
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.873.74.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
  • Главные новости
  • Все новости
15:58
Серхи Роберто поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»1
13:06
Оланаре примкнул к «Амкару»20
13:03
Де Хеа, Фред, Виллиан и Мюллер претендуют на звание игрока недели в ЛЧ25
12:30
Кришито согласовал контракт с «Дженоа»34
12:28
Фред претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов10
16:03
Шпрыгин: «Разговоры в прессе про избиение англичан на ЧМ-18 - желтые слухи»0
15:46
Васин пройдет медицинское обследование в Италии6
15:43
Гришин: «Скоро мы увидим того Мусу, который уезжал из ЦСКА в Англию»3
15:35
«Урал» заключил контракт с украинским полузащитником0
15:24
Кацаев проведет остаток сезона в «Ахмате»1
15:08
«Депортиво» подписал Салли Мунтари2
14:59
Новый агент Левандовски: «Для меня большая честь представлять лучшего нападающего мира»3
14:49
Бензема может продолжить карьеру во Франции9
14:42
Линен: «Если бы я нес такую же околесицу, как Моуриньо, сразу бы ушел»5
14:24
Артур: «Я еще не подписал контракт с „Барселоной“»5
14:17
Защитник «Шахтера» Кривцов выбыл на две недели0
14:11
Кондогбиа готов сам выкупить свой контракт, только чтобы не возвращаться в «Интер»7
14:02
«Атлетико» не станет продлевать контракт с Фернандо Торресом9
14:00
Денис Маслов: «Оланаре поможет нам решить задачи, которые стоят перед командой»9
13:53
Жена Икарди: «Два больших клуба проявили интерес к Мауро»3
13:52
Московское «Динамо» обыграло «Балтику» в контрольном матче6
13:40
Доннарумма летом может перейти в ПСЖ3
13:33
Поле в Самаре будет готово к матчу «Крылья Советов» - «Спартак»16
13:28
Мхитарян: «Некоторые говорят, что я не могу играть с Озилом. Не могу этого понять»1
13:17
Воспитанник киевского «Динамо» стал игроком «Минска»0

Дзагоев: «От матча с „Црвеной Звездой“ остались двоякие впечатления»

сегодня, 12:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, ставший автором победного гола в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», подвел итоги поединка:

«Двоякие впечатления. С одной стороны — выиграли, с другой — хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

Предпочтений по жеребьевке нет. На кого попадём — на того попадём».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шпрыгин: «Разговоры в прессе про избиение англичан на ЧМ-18 - желтые слухи»
Сегодня, 16:03 0
Гришин: «Скоро мы увидим того Мусу, который уезжал из ЦСКА в Англию»
Сегодня, 15:43 3
Денис Маслов: «Оланаре поможет нам решить задачи, которые стоят перед командой»
Сегодня, 14:00 9
Сегодня ряды «Томи» пополнят три футболиста
Сегодня, 12:22 2
Головин: «Смотреть футбол с трибуны для меня однозначно тяжелее, чем играть»
Сегодня, 12:22 9
Тренер «Спартака-2»: «„Спартак“ вряд ли сможет решить задачу и пройти „Атлетик“»
Сегодня, 10:28 27
Обсудить
Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 16:01
Выиграли и чего тут переживать, вот пупсики от позора 7-0 не особо горюют.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:19
Игорян на другой рекорд пошёл, матчи на сухую в лиге Европы.
cska.78
cska.78
сегодня в 15:02
Задачу выполнили!
kust07
kust07
сегодня в 14:47
лучше скажи спасибо что 1-0.и на этом хорошо,главное было не пропустить.
denmig
denmig
сегодня в 14:32
случайно в створ ворот попал, считай после свистка на перерыв, и теперь интервью раздает! аланчик!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:57
Прошли дальше и, хорошо!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:22
Молодец Алан, продолжай в том же духе( забивай).
Удачной жребьёвки и игр в ЛЕ. Мусе и Вити поправить прицелы на бутсах.
Игорю продолжать сухую серию. Команде - всех благ.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:03
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПРОСТО ГОЛИШКО БЫЛ НЕ ЧИСТЫМ ВОТ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ. А ТАК-ТО НОРМ, ПРОПОЛЗЛИ ДАЛЬШЕ И НЕ ОПОЗОРИЛИСЬ, КАК СПАРТАК !
Гол-то как раз чистый. А то что была рука - это не особо влияло. Судья на самом деле накосячил в игре прилично. Желтая Понтусу за игру в мяч, зато когда ему коленом в висок прилетает это норма. Вратарь Цревны бьет по ноге Кучаева, правда тот и сам не совсем по правилам шел на вратаря. В целом, результат закономерный по сумме 2 матчей. Звезда играла слишком робко оба матча
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 12:51
Тебе Алан спасибо и Акинфееву тоже. Без вас двоих бы вылетел ЦСКА.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:41
Отлично Аланчик, продолжать в таком же духе, победителей не судят.
Jum13
Jum13 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:32
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПРОСТО ГОЛИШКО БЫЛ НЕ ЧИСТЫМ ВОТ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ. А ТАК-ТО НОРМ, ПРОПОЛЗЛИ ДАЛЬШЕ И НЕ ОПОЗОРИЛИСЬ, КАК СПАРТАК !
Нечистый голишко - это гол Анри в ворота Австралии. А тут всё в пределах правил
шацк
шацк
сегодня в 12:31
Главное выиграли и прошли дальше, остальное не так важно. Только начали сезон, дальше будет лучше.
Kerri
Kerri
сегодня в 12:30
Моментов разбазарили кучу, а концовка нервная была. Могли пропустить и все. Муса еще не очень в команду вошел, но главное выиграли!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:24
Да.. моментов забить было куча.. Всё равно нет в команде топового напа, который бы стоял пол игры, а потом одним ударом решал (типа Адуриса, который спартачок так повалял).
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:22
Да нормально всё.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:22
ПРОСТО ГОЛИШКО БЫЛ НЕ ЧИСТЫМ ВОТ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
А ТАК-ТО НОРМ, ПРОПОЛЗЛИ ДАЛЬШЕ И НЕ ОПОЗОРИЛИСЬ, КАК СПАРТАК !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100