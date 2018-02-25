Джан восхищен атакующей тройкой «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан получает удовольствие от игры Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садьо Мане, которые составили одну из сильнейших атакующих троек в Европе:
«Потрясающе! Эти трое впереди способны забить в любом матче в любую минуту. Просто невероятно, насколько они хороши. Мы всегда рады, когда им удается забить, а мы побеждаем.
Рад, что в матче с „Вест Хэмом“ удалось забить и мне, мы тренировали такие моменты. Когда работа на тренировках отражается на игре, это всегда здорово».