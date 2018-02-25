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Джан восхищен атакующей тройкой «Ливерпуля»

25 февраля 2018, 17:40

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан получает удовольствие от игры Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садьо Мане, которые составили одну из сильнейших атакующих троек в Европе:

«Потрясающе! Эти трое впереди способны забить в любом матче в любую минуту. Просто невероятно, насколько они хороши. Мы всегда рады, когда им удается забить, а мы побеждаем.

Рад, что в матче с „Вест Хэмом“ удалось забить и мне, мы тренировали такие моменты. Когда работа на тренировках отражается на игре, это всегда здорово».

«Ливерпуль», похожий на чемпиона Англии

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
26 февраля 2018 в 07:45
Спартак от этой тройки вообще заторчал !
MrAnfielD
MrAnfielD ответ DXTK (раскрыть)
25 февраля 2018 в 22:24, ред.
Видел я седня дно игру куриц против кристалпеласа ахахахахахха!!! Юве по щам вам надае с такий игрой!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля 2018 в 22:20
Тройка действительно впечатляет
MrAnfielD
MrAnfielD
25 февраля 2018 в 21:25
Контракт подписывай и мозг не дрюкай!!
DXTK
DXTK
25 февраля 2018 в 19:16
все то что делает Салах Фирмино и Мане в Ливерпуле в Тоттенхэме Кейн в одиночку может повторить.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
25 февраля 2018 в 18:41
хорошая троечка получилась
loko7
loko7
25 февраля 2018 в 18:12
Атака у Ливера играет потрясающе, даже отсутствие Коутиньо незаметно.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
25 февраля 2018 в 17:45
Главное сохранить это трио на следующий сезон. А то мешки удочки будут готовить после ЧМ
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