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Геркус: «Воскресное дерби — это решающий матч? Для „Спартака“ да, а для нас – нет»

01 марта 2018, 14:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями накануне матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Воскресное дерби — это решающий матч? Для „Спартака“ да, а для нас – нет. Мы находимся в немного разных позициях. Но, безусловно, мы хотим сыграть очень качественно и победить.

Рекордная выручка? Нам есть на кого ориентироваться. И прежде всего мы ориентируемся как раз на „Спартак“. Думаю, на матчах „красно-белых“ цены точно не ниже. На еврокубки, например. Ну, критикуют... Кто-то покупает, кто-то нет. Это всегда выбор».

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Parovoznic (раскрыть)
04 марта 2018 в 15:12
А до этого еще ждали столько вы
Parovoznic
Parovoznic ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
02 марта 2018 в 06:02
Ты не поверишь: 14 лет - это меньше, чем 16 лет, а не больше.
Чес-слово! )))
Parovoznic
Parovoznic ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта 2018 в 05:56
Живи настоящим. Тогда не будешь писАть глупости про "в кои-то веки из грязи в князи"
311
311
01 марта 2018 в 23:42
Для трусов каждый матч решающий, если не очень холодно!)
Томик
Томик
01 марта 2018 в 21:24
    Кlassе
    Кlassе
    01 марта 2018 в 20:04
    Геркус прав, конечно же. Нужно выигрывать, иначе риск остаться на втором месте в итоге очень велик.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    01 марта 2018 в 19:15
    Да же ничья на руку Локомотиву!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Parovoznic (раскрыть)
    01 марта 2018 в 18:03, ред.
    А твой паровоз и еще реже
    112910415
    112910415
    01 марта 2018 в 17:57
    короче, Спартаку надо очень постараться и непременно победить!
    denmig
    denmig
    01 марта 2018 в 17:37
    Так проиграйте да и все раз не решающий!
    Saang
    Saang
    01 марта 2018 в 17:06
    Оправдываться заранее... Товарищ Геркус, вы не в Зените)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    01 марта 2018 в 16:34
    В том то и дело! И пусть в этом столичном дерби победу одержит более сильный и классный клуб - Локомотив. Удачи паровозу!
    Parovoznic
    Parovoznic ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
    01 марта 2018 в 16:19
    Ну, твой Спартак вылезает из грязи в князи ещё реже. Один раз в 16 лет! )))
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    01 марта 2018 в 16:18, ред.
    Очень неправильно так рассуждать.Даже за десять туров до конца чемпионата не должно быть подобных мыслей.Наоборот,все должны играть в каждом матче,как в последнем и решающем.
    "Спартак" сейчас в оптимальных своих кондициях.Это не та команда,которую мы видели два сезона назад,они очень расстроены своими неудачами в ЛЕ и в несостоявшемся матче с "Крыльями Советов".Они наиболее мотивированы на полезный для них результат.И скорее всего они победят в предстоящем матче.
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    01 марта 2018 в 16:17
    Поживём увидим
    Parovoznic
    Parovoznic ответ Байкал-38 (раскрыть)
    01 марта 2018 в 16:05
    Моё заветное желание - увидеть когда-нибудь на 2-3 местах Краснодар и Динамо. При чемпионстве Локомотива, канеш! )
    А ещё хочу видеть две команды в пердиве. Какие именно - не скажу. Но не московские )))
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    01 марта 2018 в 15:55
    Хорошо сказал Геркус
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    01 марта 2018 в 15:54, ред.
    вот что конебакланы то крякают, им на победу Спартака молиться надо
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Parovoznic (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:49
    Краснодар играет со всеми лидерами, так, что не только сложный календарь, а еще и шанс расправляться с прямыми конкурентами! И в отличии от всех не обременён не какими кубками. Так, что не удивлюсь, если будет в тройке.
    bbb370
    bbb370 ответ Parovoznic (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:44
    Всё может быть. И Краснодар может стать чемпионом. Только если Локомотив упустит чемпионство в этом сезоне, то ржать будет вся Россия, а не только болелы Спартака, ЦСКА и Зенита. К ним подключатся и Краснодар и Ростов и болельщики остальных клубов премьер лиги.
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:40
    Обыграть ваш паровоз " на классе" свиньи просто не смогут, в связи с отсутствием такового у них самих. Удачи вам, надерите свиноматок по самое " не хочу" !
    Parovoznic
    Parovoznic ответ bbb370 (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:38
    Не рано Краснодар списываешь?

    А ну как Локомотив будет первым, а шалимовский Краснодар - вторым?
    Тогда от души поржу над вашими, конями и Зенитом! )))
    Parovoznic
    Parovoznic ответ нечитайло (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:36
    Тож никак не дождусь начала )
    bbb370
    bbb370
    01 марта 2018 в 15:25
    У Локомотива есть право на две осечки в оставшихся 10 играх. У Спартака права на ошибку нет. Я не верю, что Спартак пройдёт весеннюю часть чемпионата без потери очков. Хотя чем чёрт не шутит. Скорее всего в этом сезоне чемпионом будет Локомотив. Зенит и Спартак скорее всего попадут в ЛЧ. ЦСКА и Краснодар в ЛЕ.
    амурец
    амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:20
    да пусть болтают, поросята хрюкают бронепоезд идёт
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:18
    Согласен, лучше так говорить после игры, а не как большинство до игры!!!
    Никогда не делаю таких заявлений до матча, но тут по ихним заявлениям Локо даже и на стадион приезжать не стоит. Короче опять много заявлений делают до матча. Ренгольд уже кстати поумнел, до матчей молчит., а так тоже всех рвал.
    амурец
    амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:15
    в первом круге тоже хотели обыграть на классе, но выше класс оказался у Локо
    Байкал-38
    Байкал-38
    01 марта 2018 в 15:13
    Геркус всё правильно сказал! Для Локо это будет игра за 3 очка, так сказать ещё один шаг к возможному чемпионству, а вот для Спартака поражение будет означать прощание с этим званием, да и за лигу чемпионов ещё придётся бороться. Краснодар и ЦСКА к этому матчу скорее всего уже обгонят Спартак и так просто лигочемпионское место они не отдадут.
    А то, что многие тут кричат, что обыграют Локо на "классе", ну, ну, посмотрим!!!
    Colonist
    Colonist ответ Parovoznic (раскрыть)
    01 марта 2018 в 15:09
    и их тоже победим! )
    нечитайло
    нечитайло
    01 марта 2018 в 15:05
    Скучаем по футболу
    Гость
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