Геркус: «Воскресное дерби — это решающий матч? Для „Спартака“ да, а для нас – нет»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями накануне матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака».
«Воскресное дерби — это решающий матч? Для „Спартака“ да, а для нас – нет. Мы находимся в немного разных позициях. Но, безусловно, мы хотим сыграть очень качественно и победить.
Рекордная выручка? Нам есть на кого ориентироваться. И прежде всего мы ориентируемся как раз на „Спартак“. Думаю, на матчах „красно-белых“ цены точно не ниже. На еврокубки, например. Ну, критикуют... Кто-то покупает, кто-то нет. Это всегда выбор».
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Чес-слово! )))
Чес-слово! )))
"Спартак" сейчас в оптимальных своих кондициях.Это не та команда,которую мы видели два сезона назад,они очень расстроены своими неудачами в ЛЕ и в несостоявшемся матче с "Крыльями Советов".Они наиболее мотивированы на полезный для них результат.И скорее всего они победят в предстоящем матче.
"Спартак" сейчас в оптимальных своих кондициях.Это не та команда,которую мы видели два сезона назад,они очень расстроены своими неудачами в ЛЕ и в несостоявшемся матче с "Крыльями Советов".Они наиболее мотивированы на полезный для них результат.И скорее всего они победят в предстоящем матче.
А ещё хочу видеть две команды в пердиве. Какие именно - не скажу. Но не московские )))
А ещё хочу видеть две команды в пердиве. Какие именно - не скажу. Но не московские )))
А ну как Локомотив будет первым, а шалимовский Краснодар - вторым?
Тогда от души поржу над вашими, конями и Зенитом! )))
А ну как Локомотив будет первым, а шалимовский Краснодар - вторым?
Тогда от души поржу над вашими, конями и Зенитом! )))
Никогда не делаю таких заявлений до матча, но тут по ихним заявлениям Локо даже и на стадион приезжать не стоит. Короче опять много заявлений делают до матча. Ренгольд уже кстати поумнел, до матчей молчит., а так тоже всех рвал.
Никогда не делаю таких заявлений до матча, но тут по ихним заявлениям Локо даже и на стадион приезжать не стоит. Короче опять много заявлений делают до матча. Ренгольд уже кстати поумнел, до матчей молчит., а так тоже всех рвал.
А то, что многие тут кричат, что обыграют Локо на "классе", ну, ну, посмотрим!!!
А то, что многие тут кричат, что обыграют Локо на "классе", ну, ну, посмотрим!!!