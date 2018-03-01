Геркус: «Воскресное дерби — это решающий матч? Для „Спартака“ да, а для нас – нет»

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01 марта 2018, 14:35

Президент «Локомотива» поделился мыслями накануне матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака».



«Воскресное дерби — это решающий матч? Для „Спартака“ да, а для нас – нет. Мы находимся в немного разных позициях. Но, безусловно, мы хотим сыграть очень качественно и победить.



Рекордная выручка? Нам есть на кого ориентироваться. И прежде всего мы ориентируемся как раз на „Спартак“. Думаю, на матчах „красно-белых“ цены точно не ниже. На еврокубки, например. Ну, критикуют... Кто-то покупает, кто-то нет. Это всегда выбор».