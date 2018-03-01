Погребняк: «Мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног, это сработало»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о премьерном голе за свою новую команду в матче 1/4 финала Кубка России против «Луч-Энергии».
«В моём голе стоит отметить всё командное взаимодействие. Отличный пас отдал Вагиз Галиулин. Так как вратарь уже выдвигался на меня, мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног. И это сработало.
Многие не поверят, но да, целился именно между ног, куда попал. Бить было вообще некуда, потому что вратарь отлично сократил угол. Вариант был только туда. Первый гол в первом матче – особенная история? У меня такое уже было, когда пришёл в „Фулхэм“».
