Погребняк: «Мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног, это сработало»

01 марта 2018, 13:34
ТосноЛоготип футбольный клуб Тосно2 : 1Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучМатч завершен

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о премьерном голе за свою новую команду в матче 1/4 финала Кубка России против «Луч-Энергии».

«В моём голе стоит отметить всё командное взаимодействие. Отличный пас отдал Вагиз Галиулин. Так как вратарь уже выдвигался на меня, мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног. И это сработало. 

Многие не поверят, но да, целился именно между ног, куда попал. Бить было вообще некуда, потому что вратарь отлично сократил угол. Вариант был только туда. Первый гол в первом матче – особенная история? У меня такое уже было, когда пришёл в „Фулхэм“».

нечитайло
01 марта 2018 в 19:36
Паша браво,а то сидишь на скамье протираешь трусы, давно пора ИГРАТЬ
clop
01 марта 2018 в 17:24
Павел пришел в хороший клуб - и сразу стал забивать.
Супервайзер
01 марта 2018 в 15:57
"Между ног"- это спереди или сзади?))
loko7
01 марта 2018 в 15:00
По его рассказу - так это вообще первый гол в его карьере, радуется как мальчишка во дворе.
Медив
01 марта 2018 в 14:34
Погребняк: «Мне не оставалось ничего другого, кроме как пробить между ног, это сработало... и я попал в стартовый состав на матч»
Baggio R.
01 марта 2018 в 14:06
Скорее показания, как он кому-то по яйцам зарядил)
КЭТиК
01 марта 2018 в 14:00
Сейчас начнет мечтать о чемпионате мира.
008Maximus
01 марта 2018 в 13:44
В то же место он пробил руководству ДИНАМО
Shineheart
01 марта 2018 в 13:40
Заголовок статьи такой, как будто описан способ поиска мотивации
Гость
