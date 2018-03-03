Директор «Амкара» о судействе в матче с «Зенитом»: «Всех судили по одним правилам»

03 марта 2018, 23:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)АмкарМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини был разозлен действиями арбитра, удалившего двух футболистов петербуржцев в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром». Ситуацию прокомментировал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов:

«Всех судили по одним правилам. Судья был последователен. Он давал нашим игрокам карточки без предупреждения. Так же он поступал и с игроками „Зенита“. Ничего предвзятого в его действиях я не увидел. Сидел на трибуне вместе с Гаджи Гаджиевым и Пошкусом, а все вокруг, кроме нас, болели за „Зенит“. Никто нам ничего не высказал. Не было каких-то слов в наш адрес, в адрес судьи. Всё было объективно, трибуны не возмущались.

У меня был опыт в жизни, когда в ворота „Зенита“ на „Петровском“ поставили два пенальти. Я тогда работал в „Крыльях“, команда в итоге ни одного не забила. Если карточки или пенальти есть — значит, они есть. Что поделаешь.

Реакция Манчини? Не могу комментировать выступление тренера другой команды. Мы уважаем наших соперников, уважаем и Манчини».

Источник: championat.com
Nikola45
04 марта 2018 в 10:36
Все равны! Но кто то ровнее! Задрало судейство! А затем возгласы почему так неудачно играем в Европе!
Юрий Еремин
04 марта 2018 в 09:47
Какой матч он комментирует!? Точно не вчерашний! Амкар даже не пытался играть в футбол......Сколько времени убил нигматуллин за весь матч? Начал со стартовым свистком ублюдка.....
Goal2 ответ 112910415 (раскрыть)
04 марта 2018 в 07:37
5+++ ахахахахахаха
Полевой Командир
04 марта 2018 в 07:36
Вот это и напрягло Зенит , что "всех судили по одним правилам".
bbb370
04 марта 2018 в 06:59
Третья ошибка, то что судья не прекратил матч и не засчитал Зениту техническое поражение.
112910415
04 марта 2018 в 06:57
на нормальную четвёрку отсудил
nikolah
04 марта 2018 в 00:16
cудейство было нормальное,если бы вы еще не валялись ,было бы очень хорошо,а так вспомним слова Романа Николаича
Jeck Denielse
03 марта 2018 в 23:59
"Высший пилотаж" судьи - добиться нужного результата ,с наименьшим количеством ошибок..))
SHMEL
03 марта 2018 в 23:53
Да отличное было судейство,просто кто-то решил что им все дозволено.
Jeck Denielse
03 марта 2018 в 23:34, ред.
Если судить по этим правилам - чемпионов может сразу назначать Будогосский...)))

Не удивительно что нашим судьям всё меньше доверяют в международных турнирах...

Скорей всего - футбольный судья и футбольный судья РПФЛ - разные профессии.....)
