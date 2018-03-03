Директор «Амкара» о судействе в матче с «Зенитом»: «Всех судили по одним правилам»

1520108635

03 марта 2018, 23:23

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини был разозлен действиями арбитра, удалившего двух футболистов петербуржцев в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром». Ситуацию прокомментировал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов:

«Всех судили по одним правилам. Судья был последователен. Он давал нашим игрокам карточки без предупреждения. Так же он поступал и с игроками „Зенита“. Ничего предвзятого в его действиях я не увидел. Сидел на трибуне вместе с Гаджи Гаджиевым и Пошкусом, а все вокруг, кроме нас, болели за „Зенит“. Никто нам ничего не высказал. Не было каких-то слов в наш адрес, в адрес судьи. Всё было объективно, трибуны не возмущались.

У меня был опыт в жизни, когда в ворота „Зенита“ на „Петровском“ поставили два пенальти. Я тогда работал в „Крыльях“, команда в итоге ни одного не забила. Если карточки или пенальти есть — значит, они есть. Что поделаешь.

Реакция Манчини? Не могу комментировать выступление тренера другой команды. Мы уважаем наших соперников, уважаем и Манчини».