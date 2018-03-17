Сорокин гарантировал безопасность в Москве «Арсеналу» и его болельщикам

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17 марта 2018, 11:41

Член совета ФИФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» заверил, что болельщикам лондонского «Арсенала» и самому клубу не стоит беспокоиться за свою безопасность в Москве. «Арсенал» сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы обеспечим безопасность в равной степени всем — от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких».

После жеребьевки матчей 1/4 финала Лиги Европы официальный сайт «Арсенала» напомнил своим болельщикам о предостережении МИД Великобритании, в котором говорится о возможных антибританских настроениях в России из-за напряженности в отношениях между двумя странами.