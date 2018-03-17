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Сорокин гарантировал безопасность в Москве «Арсеналу» и его болельщикам

17 марта 2018, 11:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Член совета ФИФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что болельщикам лондонского «Арсенала» и самому клубу не стоит беспокоиться за свою безопасность в Москве. «Арсенал» сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы обеспечим безопасность в равной степени всем — от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких».

После жеребьевки матчей 1/4 финала Лиги Европы официальный сайт «Арсенала» напомнил своим болельщикам о предостережении МИД Великобритании, в котором говорится о возможных антибританских настроениях в России из-за напряженности в отношениях между двумя странами.

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Все комментарии
kust07
kust07
18 марта 2018 в 11:42
Ну раз Сорокин сказал значит норм все будет.))
Kerri
Kerri
17 марта 2018 в 19:14
Им же вроде запретили на международные соревнования в Россию ездить.
Шмавон
Шмавон ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
17 марта 2018 в 15:23
А зачем доводить до этого
ARMENIAN
ARMENIAN
17 марта 2018 в 14:04, ред.
ой блин какие там настроения? всех по 66
lobsterdam
lobsterdam
17 марта 2018 в 13:24
видели мы эту британию на ..ю, т.е. на карте, конечно. Остров Невезения.
Zimmer
Zimmer
17 марта 2018 в 12:29
Опять политика.
ermak6848
ermak6848
17 марта 2018 в 11:54, ред.
Если Сорокин " прочирикал ", то тому и быть...
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