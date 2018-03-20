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Роналду на ЧМ-2018 будет выступать в специальных бутсах

20 марта 2018, 11:39

Стало известно, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время ЧМ-2018 в России будет выступать в специальных бутсах. Фото оригинальной обуви можно увидеть по ссылке

«Быть ​​капитаном сборной Португалии — это гордость для меня. Конечно, здорово быть лидером команды.

Я один из самых опытных игроков с наибольшим количеством игр и забитых мячей.

Я рад, что могу служить примером для остальных», — прокомментировал свою обновку Роналду. 

Напомним, что Криштиану стал лучшим футболистом года в Португалии.

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Все комментарии
vale46
vale46 ответ Шишанутый (раскрыть)
20 марта 2018 в 22:33
А я думал шляпону.того уже нету,а оно здесь!И как всегда ту.пит!
Санчо Панса
Санчо Панса
20 марта 2018 в 16:56
Кто бы в этом сомневался! Рон по - прежнему популярен и очень раскручен. Считаю, что именно он, а не Месси - самый раскрученный футболист в мире)
DVoxNN
DVoxNN ответ ст_прапорщик (раскрыть)
20 марта 2018 в 16:38
С функцией автоматического нырка
Fenomen-9
Fenomen-9
20 марта 2018 в 16:06
)))
Zidane.5
Zidane.5
20 марта 2018 в 15:37
Лучшему игроку лучшие бутсы!!
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Казанский (раскрыть)
20 марта 2018 в 14:48
самонаводящиеся)))
Шишанутый
Шишанутый
20 марта 2018 в 14:45, ред.
Рон будет ими много голов забивать а гном ему бутсы будет начищать после вылета своей Аргентины. Болше Месська не во что не годится.
sir_Alex
sir_Alex
20 марта 2018 в 14:45
Почему без российского триколора???
fcspartak
fcspartak
20 марта 2018 в 12:53
вообще, в ластах конечно удобнее нырять, чем в бутсах
Duke_dp
Duke_dp
20 марта 2018 в 12:47
А они чо, резиновые что ли?
А шнурки бутафорские?))))
ДАША Д
ДАША Д
20 марта 2018 в 12:15
Что бы впечатлять зрителей надо еще разносить эти тапочки.
Тyson
Тyson
20 марта 2018 в 12:09
Лучший игрок мира..
memphis
memphis
20 марта 2018 в 12:04
https://i.ytimg.com/vi/muHeUaaE3cU/hqdefault.jpg
memphis
memphis
20 марта 2018 в 12:02
Кеды "Москва" с тремя полосками?
Colchoneros
Colchoneros
20 марта 2018 в 11:59
Казанский
Казанский
20 марта 2018 в 11:48
И что в них необычного кроме цвета?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 марта 2018 в 11:46
Бутсы с моторчиком?
sihafazatron
sihafazatron
20 марта 2018 в 11:43
В ластах))
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