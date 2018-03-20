Роналду на ЧМ-2018 будет выступать в специальных бутсах

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20 марта 2018, 11:39

Стало известно, что нападающий «Реала» и сборной Португалии во время ЧМ-2018 в России будет выступать в специальных бутсах. Фото оригинальной обуви можно увидеть по ссылке.

«Быть ​​капитаном сборной Португалии — это гордость для меня. Конечно, здорово быть лидером команды.

Я один из самых опытных игроков с наибольшим количеством игр и забитых мячей.



Я рад, что могу служить примером для остальных», — прокомментировал свою обновку Роналду.



Напомним, что Криштиану стал лучшим футболистом года в Португалии.