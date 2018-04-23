Полузащитник «Спартака» сменил футбольное гражданство

Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко сменил футбольное гражданство с финского на российское. Теперь 18-летний хавбек не будет считаться легионером.

Сергей является братом Романа и Алексея Еременко. Сейчас он играет за «Спартак-2».

Ранее Сергей отказался выступать за сборную Финляндии.