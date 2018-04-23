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Полузащитник «Спартака» сменил футбольное гражданство

вчера, 20:33

Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко сменил футбольное гражданство с финского на российское. Теперь 18-летний хавбек не будет считаться легионером.

Сергей является братом Романа и Алексея Еременко. Сейчас он играет за «Спартак-2».

Ранее Сергей отказался выступать за сборную Финляндии.

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Все комментарии
djo11
djo11
вчера в 23:11
лучше бы гражданство какой нибудь хороший центр защитник поменял а то березуцких и игнаша некем заменить один джикия как видим не справляется аж поломался а все эти гильерме ари даже фернандес не очень то и помогут если в обороне дыра
dudka 98
dudka 98
вчера в 23:11
футбольное гражданство? что?
можно я сменю курительное гражданство на голландское? а че, норм
djo11
djo11
вчера в 23:06
ну все значит в сборную надо брать)))как вообще он мог перейти в Спартак если брат за ЦСКА рубился,пусть в свою суоми матает
pereletnii
pereletnii
вчера в 22:59
полузащитник спартака сменил ориентацию
wingback
wingback
вчера в 22:42
Ранее Сергей отказался выступать за сборную Финляндии и залез на пальму...
Александр Уваров
Александр Уваров
вчера в 21:50
Полузащитник «Спартака» сменил пол!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
вчера в 21:40
Скорее бы заиграл.
Прошлогодний состав нужно обновлять. Пенсионеров - Глушакова, Самедова, Комбарова - на пенсию.
Schaytan
Schaytan
вчера в 21:35
Не знаю даже, что страшнее. Сидеть на коксе или играть за спартак.
Sergus
Sergus
вчера в 21:32
А он что великий футболист или просто брат наркомана?
drug01
drug01
вчера в 21:16
Для России это плюс!!!!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 21:12
    60spartak na cska
    60spartak na cska
    вчера в 21:11
    зажравшихся надо гнать а молодежь наигрывать!
    VIPded
    VIPded
    вчера в 21:01
    Человек ориентируется на карьеру в России. Ну и молодец!
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 20:42
    теперь главное в этой команде сексуальную ориентацию не поменяй !!!!!
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