Полузащитник «Спартака» сменил футбольное гражданство

Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко сменил футбольное гражданство с финского на российское. Теперь 18-летний хавбек не будет считаться легионером.
Сергей является братом Романа и Алексея Еременко. Сейчас он играет за «Спартак-2».
Ранее Сергей отказался выступать за сборную Финляндии.
можно я сменю курительное гражданство на голландское? а че, норм
можно я сменю курительное гражданство на голландское? а че, норм
Прошлогодний состав нужно обновлять. Пенсионеров - Глушакова, Самедова, Комбарова - на пенсию.
Прошлогодний состав нужно обновлять. Пенсионеров - Глушакова, Самедова, Комбарова - на пенсию.