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Манчини претендует на пост главного тренера «Ювентуса»

сегодня, 14:07

По данным из итальянских СМИ, «Ювентус» рассматривает варианты замены главного тренера команды Массимилиано Аллегри, если тот покинет клуб по итогам сезона. 

В последнее время ходят предположения, что итальянский специалист находится на грани увольнения, так как команда под его управлением существенно сбавила в последнее время. 

В шорт-лист потенциальных замен входят следующие имена: Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто Манчини («Зенит»), Массимо Каррера («Спартак»), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»). 

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Все комментарии
artsinalex
artsinalex
сегодня в 16:22
Плачини просто претендует на пост, на этот светлый христианский праздник.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 16:22
По сути пока ничего плохого в результатах Аллегри я не вижу.. чемпионат стабильно выигрывает, в Лиге Чемпионов 2 года вылетает от Реала, который идёт за 3 победой подряд уже. Не думаю, что новый тренер возьмёт "ушастого" с этим составом Юве.
Kerri
Kerri
сегодня в 16:12
Очередная утка!
Морозовский
Морозовский ответил порт
сегодня в 16:09
порт:
Хороший агент у Манчини, то в сборную его отправит, то в Ювентус. Что дальше?
Дальше "Зенит" и триумф в Лиге Чемпионов!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:05
Да ну, не надо так шутить!))) Ведь 1 апреля уже прошло!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:01
Манчини очень хорошо работает в "Зенити"! Не стоит менять команду, когда у тебя прёт всё, как по нотам, в ЛУЧШЕЙ КОМАНДЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ! МАНЧИНИ И "Зенит" - ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СОВМЕСТНЫЙ БРэНД В ОДНОМ БОЛОТЕ!
andre_can
andre_can
сегодня в 15:59
а кому он там нужен?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 15:57
NoKerzhNoParty:
Спаллетти хороший тренер, при нем Зенит был сильной командой
Зенит и при Манчини был сильной командой.....2 месяца....))
Я без конкретики.......
Реально удивляет количество итальянских тренеров в топ-чемпионатах и положение сборной......да и миланы-интеры уже 7 лет никто реанимировать не может.....
sir-5
sir-5
сегодня в 15:54
Скатертью дорога.Ещё бы лучше создать ему такие невыносимые условия,чтобы он в одностороннем порядке контракт разорвал.Но у Миллера деньги не свои,так что в очередной раз отвалить компенсации всему италийскому стаду миллионов двадцать "евреек"-не проблема.
порт
порт
сегодня в 15:46
Хороший агент у Манчини, то в сборную его отправит, то в Ювентус. Что дальше?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:45
Главное для питерцев сейчас завалить Манчини миллионами, дабы он остался и продолжил работу в суперклубе с берегов Невы. Впрочем, если он уйдет - его все равно завалят нашими деньгами, как известно Боаш и Луческу все еще продолжают получать неустойки из карманов наших пенсионеров и налогоплательщиков.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 15:44
Короче, итальяшек выгонят, Кареру в Соссуоло, а Манчини в Динамо Пвлермо.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 15:43
Шорт-лист физруков. До уровня Аллегри им как до Луны.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:34
Летят УТИИИ.....))
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 15:33
Кто следущий? Я за Вами))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:27
Спаллетти хороший тренер, при нем Зенит был сильной командой
Groove000
Groove000 ответил RUSTY8
сегодня в 15:18
RUSTY8:
футбол-Италия - не газета, а онлайн лента, как лента.ру, газета.ру и др.
ну пусть будет СМИ
мяч квадратный
мяч квадратный
сегодня в 15:17
Уже Манчини? А Каррера как-же?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:13
Мало шансов .
Великий Князь
Великий Князь ответил ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 15:01
ГЛАД ВАЛАКАС:
насчет пятой точки трампа это к рф, украинцы же не праздновали его победу в госдуме
украинцы ублажали его под столом. Аха-ха)
А теперь он с них за питание высчитывает и они вынуждены поднять цены на газ для населения. Аха-ха)
RUSTY8
RUSTY8 ответил Groove000
сегодня в 14:59
Groove000:
короче, уже можно потихоньку составлять список уточных газет: 1) Испания - Мундо Депортиво 2) Италия - Футбол-Италия 3) кто же следующий?)
футбол-Италия - не газета, а онлайн лента, как лента.ру, газета.ру и др.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:58
ФИГАРО (МАНЧИНИ) - ЛОВКИЙ ПРОЙДОХА И ПЛУТ!!!
Juve14
Juve14
сегодня в 14:57
Неужели пора готовится к безтрофейным сезонам?
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 14:57
Монсини показал свой реальный уровень, полное отсутствие тренерских возможности и перспективы с командами уровня ниже : болсинога, риал, Бавария.
Завтра
Завтра ответил iBragim2102
сегодня в 14:54
iBragim2102:
Манчини же вроде уже в сб.Италии.
Он везде))) Он ещё и в Зените останется)))
Завтра
Завтра
сегодня в 14:53
Уже есть новости:
"«Ювентус» рассматривает кандидатуру Карреры", и
"Манчини претендует на пост главного тренера «Ювентуса»"
По логике, можно ещё целых три такие же новости накатать - но уже с Индзаги, Дешамом и Зиданом))
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 14:53
Манчини же вроде уже в сб.Италии.
Groove000
Groove000
сегодня в 14:52
короче, уже можно потихоньку составлять список уточных газет:
1) Испания - Мундо Депортиво
2) Италия - Футбол-Италия
3) кто же следующий?)
Завтра
Завтра
сегодня в 14:51
Главное, в шорт-листе 5 фамилий, а в теме упоминание только про Манчини. Все нас любят - все за нами только и следят. Ну и кто тут "народный" клуб?))
Groove000
Groove000
сегодня в 14:50
ммм, опять утки про смену тренера у сеньоры... это, кстати, то же самое издание, которое 3 дня назад писало, что Аллегри и Анчелотти главные претенденты на пост тренера Арсенала
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