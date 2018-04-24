"Манчини претендует на пост главного тренера «Ювентуса»"

По данным из итальянских СМИ, «Ювентус» рассматривает варианты замены главного тренера команды Массимилиано Аллегри, если тот покинет клуб по итогам сезона.



В последнее время ходят предположения, что итальянский специалист находится на грани увольнения, так как команда под его управлением существенно сбавила в последнее время.



В шорт-лист потенциальных замен входят следующие имена: Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто Манчини («Зенит»), Массимо Каррера («Спартак»), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»).