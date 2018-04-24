По данным из итальянских СМИ, «Ювентус» рассматривает варианты замены главного тренера команды Массимилиано Аллегри, если тот покинет клуб по итогам сезона.
В последнее время ходят предположения, что итальянский специалист находится на грани увольнения, так как команда под его управлением существенно сбавила в последнее время.
В шорт-лист потенциальных замен входят следующие имена: Симоне Индзаги («Лацио»), Роберто Манчини («Зенит»), Массимо Каррера («Спартак»), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»).
Я без конкретики.......
Реально удивляет количество итальянских тренеров в топ-чемпионатах и положение сборной......да и миланы-интеры уже 7 лет никто реанимировать не может.....
Я без конкретики.......
Реально удивляет количество итальянских тренеров в топ-чемпионатах и положение сборной......да и миланы-интеры уже 7 лет никто реанимировать не может.....
А теперь он с них за питание высчитывает и они вынуждены поднять цены на газ для населения. Аха-ха)
А теперь он с них за питание высчитывает и они вынуждены поднять цены на газ для населения. Аха-ха)
"«Ювентус» рассматривает кандидатуру Карреры", и
"Манчини претендует на пост главного тренера «Ювентуса»"
По логике, можно ещё целых три такие же новости накатать - но уже с Индзаги, Дешамом и Зиданом))
"«Ювентус» рассматривает кандидатуру Карреры", и
"Манчини претендует на пост главного тренера «Ювентуса»"
По логике, можно ещё целых три такие же новости накатать - но уже с Индзаги, Дешамом и Зиданом))
1) Испания - Мундо Депортиво
2) Италия - Футбол-Италия
3) кто же следующий?)
1) Испания - Мундо Депортиво
2) Италия - Футбол-Италия
3) кто же следующий?)