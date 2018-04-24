Билья собирается вернуться в строй в кратчайшие сроки

Полузащитник «Милана» Лукас Билья надеется вернуться на поле в кратчайшие сроки.

Напомним, что в субботу аргентинец получил перелом двух поперечных отростков позвонка поясничного отдела. Эта травма поставила под сомнение участие Бильи в чемпионате мира, поскольку восстановление после таких повреждений занимает порядка шести недель.

Однако футболист решил не отчаиваться. Он каждый день упорно занимается на базе «Милана», чтобы восстановиться не только к ЧМ-2018, но и к финалу Кубка Италии с «Ювентусом» 9 мая.