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Билья собирается вернуться в строй в кратчайшие сроки

вчера, 21:08
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан09.05.2018 Не начался

Полузащитник «Милана» Лукас Билья надеется вернуться на поле в кратчайшие сроки.

Напомним, что в субботу аргентинец получил перелом двух поперечных отростков позвонка поясничного отдела. Эта травма поставила под сомнение участие Бильи в чемпионате мира, поскольку восстановление после таких повреждений занимает порядка шести недель.

Однако футболист решил не отчаиваться. Он каждый день упорно занимается на базе «Милана», чтобы восстановиться не только к ЧМ-2018, но и к финалу Кубка Италии с «Ювентусом» 9 мая.

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