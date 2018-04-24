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«Реал» рассматривает Почеттино в качестве замены Зидану

вчера, 21:58

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино по-прежнему является главным кандидатом на должность наставника «Реала». Сообщается, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес планирует пригласить Почеттино в команду предстоящим летом.

Позиции Зинедина Зидана в «Реале» сильно пошатнулись из-за провального сезона в Ла Лиге, и француз может быть уволен из клуба, если не добьется третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» намерено в ближайшее время продлить контракт с Почеттино.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Австриец анжи
сегодня в 01:40
Австриец анжи:
Туда маура надо он им покажет как надо чужие бабки сажать !!! А так не хилое условие либо лигу выигрывай либо на выход тут команды за всю жизнь не могут её выиграть а они требуют да ещё и в третий раз подряд
Да хрен его знает,как Зидан с перцем договаривался? Если на карту поставили ЛЧ,то профукать Ла Лигу и Кубок можно,но не всё на свете же? Просто и Зидан с Бензом за...л и продать не хочет и игроки из за него на банке мучаются....вообщем скоро развязка наступит.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:12
Не готов он к такому вызову,хоть и талантливый тренер.
Австриец анжи
Австриец анжи ответил cevin cigan
сегодня в 00:50
Туда маура надо он им покажет как надо чужие бабки сажать !!! А так не хилое условие либо лигу выигрывай либо на выход тут команды за всю жизнь не могут её выиграть а они требуют да ещё и в третий раз подряд
Спагетти
Спагетти
сегодня в 00:25
Уже пора брать Юргена Клоппа :)))
cevin cigan
cevin cigan ответил Зидан 1972
сегодня в 00:20
Зидан 1972:
ЗИДАН идеальный тренер для РЕАЛА!Нужно усиление,но тут вопрос к Пересу!
Перес Зидану предлагал усиление и не раз,но ЗиЗу отклонял эти предложения аргументировав это тем,что его всё устраивает в нынешнем составе.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 00:19
Зидан еще поработает в Реале.
Deville
Deville
сегодня в 00:18
накой нужен этот середняк. еще пускай слуцкого на заметку возьмут
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:26
Торопятся в Реале, суета раньше времени
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 22:54
ЗИДАН идеальный тренер для РЕАЛА!Нужно усиление,но тут вопрос к Пересу!
борька
борька
вчера в 22:51
Реалу нужен свежак!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:47
Этой новости больше года,уже не раз тут была...
DorianGrey
DorianGrey
вчера в 22:47
Поскорей бы Зидан ушел из Реала ))) хочу болеть за другие клубы ))))
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:43
Какой еще Почеттино?! Что этот физрук выиграл за свою карьеру? пусть курятник свой тренирует, это его уровень, чуть ниже среднего.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:42
зачем великому клубу этот неудачник?
FERIS
FERIS ответил Limb
вчера в 22:37
Limb:
Вам ничто поможет. Все равно будете позади барсы. Так как ваш маргарин убивает футбол в мире покупая судьей. Всевышний это так не оставит и увидете бумерангом всеивернется к вам
    Limb
    Limb
    вчера в 22:27
    Вам ничто поможет. Все равно будете позади барсы. Так как ваш маргарин убивает футбол в мире покупая судьей. Всевышний это так не оставит и увидете бумерангом всеивернется к вам
    RDeanW
    RDeanW ответил benderivan
    вчера в 22:12
    benderivan:
    Почеттино за 4 года с ТТХ - 0 трофеев Зидан за 3 года с Реалом - 8 трофеев (и еще может в этом году будут трофеи)
    ща напишут, что глупо сравнивать такие клубы, забыв, что тоттенхэм легко мог брать апл вместо лестера, когда все гранды были позади (в итоге даже арсенал вперед в самом конце пропустили, лол)
    benderivan
    benderivan
    вчера в 22:02
    Почеттино за 4 года с ТТХ - 0 трофеев
    Зидан за 3 года с Реалом - 8 трофеев (и еще может в этом году будут трофеи)
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