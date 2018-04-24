«Реал» рассматривает Почеттино в качестве замены Зидану

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино по-прежнему является главным кандидатом на должность наставника «Реала». Сообщается, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес планирует пригласить Почеттино в команду предстоящим летом.

Позиции Зинедина Зидана в «Реале» сильно пошатнулись из-за провального сезона в Ла Лиге, и француз может быть уволен из клуба, если не добьется третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» намерено в ближайшее время продлить контракт с Почеттино.