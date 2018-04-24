Кальдерон: «Кейн - цель „Реала“»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен, что мадридский клуб грядущим летом подпишет либо нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, либо форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Цель „Реала“ - Кейн. Вне всяких сомнений. Если они хотят заполучить Харри, то президент „Тоттенхэма“ Дэниэл Леви запросит целое состояние. Насколько я знаю, „шпоры“ не собираются отпускать Кейна, хотя то же самое говорит и „Бавария“ о Левандовски.

Карл-Хайнц Румменигге говорил, что он готов поспорить о том, что Роберт останется на следующий сезон, но мы слышали подобное много раз. По моему опыту, окончательное решение принимает всё же футболист».