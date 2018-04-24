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Кальдерон: «Кейн - цель „Реала“»

вчера, 22:43

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен, что мадридский клуб грядущим летом подпишет либо нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, либо форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Цель „Реала“ - Кейн. Вне всяких сомнений. Если они хотят заполучить Харри, то президент „Тоттенхэма“ Дэниэл Леви запросит целое состояние. Насколько я знаю, „шпоры“ не собираются отпускать Кейна, хотя то же самое говорит и „Бавария“ о Левандовски. 

Карл-Хайнц Румменигге говорил, что он готов поспорить о том, что Роберт останется на следующий сезон, но мы слышали подобное много раз. По моему опыту, окончательное решение принимает всё же футболист».

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Все комментарии
Limb
Limb ответил Шишанутый
вчера в 23:08
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 22:55
    Надо Салаха у Ливера купить что он творит это нечто! Главная угроза будет для Реала в финале ЛЧ. Тежело будет нашим защитникам. Остается надеется на Рона что он забеет болше чем Салах нам.
    NGY
    NGY
    вчера в 22:53
    Купите Салаха, и это будет реальным усилением для Реала!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 22:47
    Скорее всего Кейн!
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