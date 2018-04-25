Кордоба: «В сборной Фалькао настоящий лидер, на него стараются равняться»

Бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба считает, что нападающий «Монако» Радамель Фалькао будет главной звездой национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Было очень печально, когда в 2014 году Фалькао получил травму колена и был вынужден пропустить чемпионат мира в Бразилии. В той квалификации за право поехать на турнир он внес неоценимый вклад в успех сборной Колумбии. На своем собственном примере я прекрасно знаю, сколько занимает срок восстановления от подобной травмы. Сейчас Радамель задает тон игры не только в „Монако“, но и в национальной сборной, он полностью восстановился, и можно сказать, что он будет козырным тузом нашей сборной на чемпионате мира в России.

Радамель - это тот человек, про которого говорят, что он обладает недюжинной силой, прекрасно закален морально и физически. У меня не было никаких сомнений, что он восстановится после такой тяжелой травмы. В сборной Фалькао настоящий лидер, на него стараются равняться, и я уверен, что благодаря его игре сборная Колумбии пройдет как можно дальше».



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