  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.13.953.35
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Франция. Лига 1 2017/2018, 33 тур1X2
19:45 сегодня Логотип футбольный клуб КанКан -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза2.72.73.15

Кордоба: «В сборной Фалькао настоящий лидер, на него стараются равняться»

сегодня, 12:48

Бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба считает, что нападающий «Монако» Радамель Фалькао будет главной звездой национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. 

«Было очень печально, когда в 2014 году Фалькао получил травму колена и был вынужден пропустить чемпионат мира в Бразилии. В той квалификации за право поехать на турнир он внес неоценимый вклад в успех сборной Колумбии. На своем собственном примере я прекрасно знаю, сколько занимает срок восстановления от подобной травмы. Сейчас Радамель задает тон игры не только в „Монако“, но и в национальной сборной, он полностью восстановился, и можно сказать, что он будет козырным тузом нашей сборной на чемпионате мира в России.

Радамель - это тот человек, про которого говорят, что он обладает недюжинной силой, прекрасно закален морально и физически. У меня не было никаких сомнений, что он восстановится после такой тяжелой травмы. В сборной Фалькао настоящий лидер, на него стараются равняться, и я уверен, что благодаря его игре сборная Колумбии пройдет как можно дальше».

Потенциальные звезды ЧМ-18. Головин в хорошей компании

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кассано не собирается завершать карьеру футболиста
Сегодня, 16:33 2
Венгер прокомментировал возможное назначение Энрике на тренерскую должность в «Арсенале»
Сегодня, 16:22 6
Венгер заявил, что продолжит тренерскую карьеру
Сегодня, 15:59 5
Белотти может стать капитаном «Торино», если его не выкупят другие клубы
Сегодня, 14:34 4
Кордоба: «Самару ждет настоящий латиноамериканский праздник»
Сегодня, 14:05 5
Бэйл: «Мое будущее? Ничего нельзя исключать в современном футболе»
Сегодня, 13:58 7
Обсудить
Все комментарии
Арбалет
Арбалет
сегодня в 13:12
Успехов ему.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100