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Зидан: «Я рассчитываю на Бэйла»

сегодня, 05:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер «Реала» Гарет Бэйл редко появляется в стартовом составе мадридского клуба. 28-летний валлиец остался в запасе на первый матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и не вышел на поле даже со скамейки. Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ещё будет использовать Бэйла в оставшихся матчах сезона:

«У меня в команде собраны отличные футболисты, и я должен делать выбор. Некоторые из них на данный момент находятся в лучшей форме.

Впереди ещё много матчей, и я рассчитываю на Бэйла. Это неправда, что я его не использую».

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Все комментарии
ВааС
ВааС
сегодня в 08:57
Пора в Апл..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:52
Стандартные слова тренера.
Но Зидан дает результат - это главное.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:50
Хамес,Бэйл....сколько ещё должно поломаться судеб,для того чтобы люди поняли что Реал это кладбище талантов. В Реал попал,футболистом быть перестал! )
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:42
Я тоже думаю что Бэйл поможет Реалу в этом сезоне а потом его продадут
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:40
Что-то не видно
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:35
Нужно продать Гарета лямов за 100 в Англосаксонию.))
NGY
NGY
сегодня в 06:20
Зидану приходиться так отвечать и дотянуть до лета, а там досвидос.
No problem
No problem
сегодня в 05:51
Травмоопасный Бейл,потерял сам себя.
Инородный какой то,даж голам и победам Мадрида не радуется.
Летом сам свалит..и это будет хорошо для обеих сторон.
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