Зидан: «Я рассчитываю на Бэйла»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл редко появляется в стартовом составе мадридского клуба. 28-летний валлиец остался в запасе на первый матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и не вышел на поле даже со скамейки. Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ещё будет использовать Бэйла в оставшихся матчах сезона:

«У меня в команде собраны отличные футболисты, и я должен делать выбор. Некоторые из них на данный момент находятся в лучшей форме.

Впереди ещё много матчей, и я рассчитываю на Бэйла. Это неправда, что я его не использую».